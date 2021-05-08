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國民黨主席選戰起跑 江、朱、連今合體宣傳反萊豬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席選舉昨天公告起跑，爭取連任的主席江啟臣與考慮參選的前主席朱立倫、智庫副董連勝文上午在國民黨母親節宣傳反萊朱公投合體，營造黨大團結氣氛。朱強調所有人都是共同努力的夥伴，連則希望今天不談選舉。記者周志豪／攝影
國民黨主席選舉昨天公告起跑，爭取連任的主席江啟臣與考慮參選的前主席朱立倫、智庫副董連勝文上午在國民黨母親節宣傳反萊朱公投合體，營造黨大團結氣氛。朱強調所有人都是共同努力的夥伴，連則希望今天不談選舉。記者周志豪／攝影

國民黨主席選舉昨天公告起跑，爭取連任的主席江啟臣與考慮參選的前主席朱立倫、智庫副董連勝文上午在國民黨母親節宣傳反萊朱公投合體，營造黨大團結氣氛。朱強調所有人都是共同努力的夥伴，連則希望今天不談選舉。

朱立倫表示，三人絕對不是對手，是共同努力的夥伴，今天參與活動的都是國民黨團隊的一份子，包含中廣董事長趙少康、黨前副主席郝龍斌與各位立委都是共同團隊的一份子，當然也包含在雲林的高雄市前市長韓國瑜

連勝文說，我只有體重重，其他都是輕的（指非黨內重量級人士）；對主席選舉有關議題他都已對外說明，今天這麼溫馨的日子，不要再問這個問題。

至於韓國瑜參選動向，趙少康說，他最近與韓國瑜有吃一次飯，韓還在考慮，韓自己決定，他不能替韓講什麼，韓要自己宣布，他不是韓的代言人。至於韓參選機率，趙表示，差不多還是一半一半。

不過有趣的是，上午活動各要角致詞結束後，朱立倫與連勝文一起，和江啟臣、趙少康「各跑各的」，一度讓現場緊隨的媒體傻眼，不知道誰才要拉主Key。

朱立倫說，就是分工合作一起讓大家支持食安。近江人士也表示，早上集結後就代表大團結，之後當然就是分進合擊，讓宣傳反萊豬公投活動能發揮最大效果。

江啟臣則表示，感謝黨資深重要先進參與，反萊豬兩公投已經走到最後一哩路，希望今年828公投可以順利通過。

國民黨主席選舉昨天公告起跑，爭取連任的主席江啟臣與考慮參選的前主席朱立倫、智庫副董連勝文上午在國民黨母親節宣傳反萊朱公投合體，營造黨大團結氣氛。朱強調所有人都是共同努力的夥伴，連則希望今天不談選舉。記者周志豪／攝影
國民黨主席選舉昨天公告起跑，爭取連任的主席江啟臣與考慮參選的前主席朱立倫、智庫副董連勝文上午在國民黨母親節宣傳反萊朱公投合體，營造黨大團結氣氛。朱強調所有人都是共同努力的夥伴，連則希望今天不談選舉。記者周志豪／攝影

韓國瑜 朱立倫 公投

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