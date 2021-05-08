美國務卿要求恢復台WHA觀察員地位 政院：德不孤必有鄰

針對美國國務卿布林肯發表聲明，要求恢復台灣在世界衛生大會的適當地位的呼籲，行政院發言人羅秉成表示，在新冠肺炎肆虐全球的災情下，必須要透過國際間即時有效的資訊交換平台，才能共同有效防治疫情。事實證明，在蔡總統的領導下，台灣具有健全強靱的公衛及醫療體系，而防疫作為及表現也都深受各國所肯定。

羅秉成表示，台灣基於作為地球村一份子的責任，過去以來持續透過各種管道，就所做出的防疫成效及經驗，向世界提出貢獻，而長期以來台灣積極爭取加入相關醫療健康的國際組織，卻橫遭中國無理阻撓及打壓，但「德不孤，必有鄰」，台灣非常感謝近日美丶法等主要國家對於台灣的支持、鼓勵及肯定，台灣也會持續提升國際形象及地位，並在國際上深化與價值理念相近國家的合作夥伴關係。