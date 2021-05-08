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三接外推 趙少康：都騙人的、朱立倫：只是較好方案

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院以三接外推修正計畫要為藻礁公投拆彈，引發環團與藍營質疑，但國民黨前主席朱立倫前天受訪表示，「大家共同努力有這比較好的結果」，被解讀肯定政院，引發藍營反彈。朱今天澄清，他是肯定環保團體的努力讓政府做了調整。記者周志豪／攝影
行政院以三接外推修正計畫要為藻礁公投拆彈，引發環團與藍營質疑，但國民黨前主席朱立倫前天受訪表示，「大家共同努力有這比較好的結果」，被解讀肯定政院，引發藍營反彈。朱今天澄清，他是肯定環保團體的努力讓政府做了調整。記者周志豪／攝影

行政院以三接外推修正計畫要為藻礁公投拆彈，引發環團與藍營質疑，但國民黨前主席朱立倫前天受訪表示，「大家共同努力有這比較好的結果」，被解讀肯定政院，引發藍營反彈。朱今天澄清，他是肯定環保團體的努力讓政府做了調整。

朱立倫表示，對於三接外推案，政府做了調整是環團與民眾努力成果，「有改變比沒改變比較好」，但應該要更好；執政黨為何不早一點溝通，造成這麼嚴重衝突，希望執政黨要找出最好方案，在野黨要強力監督，「沒有什麼好被斷章取義」。

國民黨主席江啟臣也緩頰，朱立倫關心的是環保，也支持環保團體努力，所謂肯定的說法，「就是一個誤解，外界斷章取義」；批評蔡政府事先不做好溝通說明，事後又要來抹黑環保團體。

不過中廣董事長趙少康批評，蔡英文政府提出的三接外推方案，不要理他，都是騙人的，為什麼早不做現在才做；現在還在加緊趕工蓋三接，因為工程都發包出去，再搞半天，藻礁都破壞了。

趙少康說，藻礁公投案雖是環保團體發動，但國民黨支持的立場要堅定，不管蔡政府搞什麼招，就是要反對三接、支持環保團體，藻礁公投關心環保都要支持。

江啟臣表示，國民黨反萊豬兩公投與藻礁公投等3公投都已經通過連署，828這三個案「再加另一個案」（指重啟核四公投），盼全民用選票再一次決定自己的未來，推翻傷害大家健康、剝奪人民公民權利的政策。

朱立倫則說，國民黨主推兩大護食安與公投綁大選公投案，一定全力主推；另兩個公投案，國民黨的立場是尊重且支持這些團體，讓他們大家一起來努力。

公投 國民黨 藻礁

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