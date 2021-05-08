21縣市串連宣傳反萊豬公投 江啟臣：當總統大選規格拚

國民黨反萊豬兩公投昨天確定成案連署書份數跨過法定門檻，國民黨上午同步至全國桃園市以外21縣市市場舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動，趕在母親節前夕宣傳公投，盼828公投能將萊豬阻絕境外，給媽媽最棒的母親節禮物。

今天台北場活動，除由主席江啟臣親自領軍，江還與有意參選下屆主席的前主席朱立倫、智庫副董連勝文合體宣傳，展現團結拚公投氣勢。

主席江啟臣致詞時表示，反萊豬兩公投最後能否通過，投票率是關鍵，起碼要500萬張以上同意票，這等同是另外一次的總統大選，就是大選規格；大家都反萊豬，都希望公投綁大選，都希望維護環境，但不出來投票不會過。

江啟臣說，國民黨反萊豬兩公投與藻礁公投等3公投都已經通過連署，828這三個案「再加另一個案」（指重啟核四公投），共4個公投案會在選票上，盼全民用選票再一次決定自己的未來，推翻傷害大家健康、剝奪人民公民權利的政策。

江啟臣表示，國民黨今天在全台桃園市以外的21縣市主要市場，同步半宣傳活動，要送母親最重要的禮物，就是828公投，讓萊豬不要進來；從現在開始會全台各地拜託，盼全民一起站出來捍衛自己的權利，用公投終結萊豬進口。

連勝文表示，他之所以體重能重，要感謝媽媽與太太兩個母親，她們都非常重視食品安全，重視吃的乾淨或衛生與否，而天下的母親對小朋友飲食的安全與衛生都非常關注。

連勝文說，最近因中央與地方疏失讓疫情更嚴峻，再加上萊豬，讓小朋友身陷有毒環境，不是病毒就是化學添加劑；要改變這個有毒環境，只有透過公投先把萊豬擋下來，立院再把疫苗問題解決，才能讓百姓與小朋友生活在安全健康環境。

朱立倫表示，明天就是母親節，媽媽的心情就是希望孩子平安健康，吃的安心，孩子健康長大；828公投一定要過，拒絕萊豬保護大家健康，為了食安。

中廣董事長趙少康表示，慶祝母親節最好方式就是不要讓媽媽與小朋友吃萊豬，保護媽媽與小朋友健康；要反萊豬，公投票要衝過門檻才有用，呼籲大家用公投票給開放萊豬與讓公投與大選脫鉤的民進黨與蔡英文總統一點顏色看看。

台北市前市長郝龍斌表示，民進黨沒辦法管控萊豬，讓所有民眾吃豬肉時心裏有恐懼，結果現在連品質好的台灣豬肉都不敢吃，因為不知道其中會不會混有美豬；828要全民自救，公投把萊豬全部排除在台灣之外。