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影／青平台轉型 小英偕鄭麗君站台力挺

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統（右）今天出席青平台轉型論壇開幕，在青平台基金會董事長鄭麗君（左）的陪同下進入會場。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右）今天出席青平台轉型論壇開幕，在青平台基金會董事長鄭麗君（左）的陪同下進入會場。記者潘俊宏／攝影

文化部前部長鄭麗君去年卸任後即少在公眾場合露臉，在今年二月接任文化總會副會長，也重回昔日為年輕世代建立的青平台基金會任職董座。今天為新設的「永續民主研究中心」、「民主治理學院」、「文化變電站」等基金會改組重新出發盛大揭幕，邀請蔡英文總統站台力挺，也網羅青壯要角新竹市長林智堅、民進黨副秘書長林飛帆、北市黨部主委吳怡農擔任董事，積極籌備青平台轉型，從台北城中再出發。

對於外傳鄭麗君可能參選台北市長，鄭麗君表示，這無關乎她是否會不會再出來選舉，她從以前就有意打造社會性對話平台，讓公共議題進行世代對話，也讓人有民主實現的自由，不論是能源轉型、數位轉型等、讓年輕世代有社會認知與願景，也與蔡總統的施政目標契合。

台北土生土長的鄭麗君，認為台北城中是思想交流匯聚的中心，所以會選擇在城中尋覓適合的空間，也當作是現代性起點的時代精神，孕育下一代的青年。

蔡英文總統（前排左二）、青平台基金會董事長鄭麗君（前排中）等今天出席青平台轉型論壇開幕，期許青平台能作為跨世代對話的民主平台。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前排左二）、青平台基金會董事長鄭麗君（前排中）等今天出席青平台轉型論壇開幕，期許青平台能作為跨世代對話的民主平台。記者潘俊宏／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天宣布將成立「永續民主研究中心」、「民主治理學院」、「文化變電站」等跨世代對話平台，讓台灣民主能往下扎根。記者潘俊宏／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天宣布將成立「永續民主研究中心」、「民主治理學院」、「文化變電站」等跨世代對話平台，讓台灣民主能往下扎根。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席青平台轉型論壇開幕，期許青平台能作為跨世代對話的民主平台。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席青平台轉型論壇開幕，期許青平台能作為跨世代對話的民主平台。記者潘俊宏／攝影

鄭麗君 北市

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