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影／國民黨埔里送康乃馨 鼓勵媽媽們站出來拒絕萊豬

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國民黨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供
國民黨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供

國民黨力推反萊豬公投綁大選兩項公投，國民黨南投縣黨部今天在埔里鎮第三市場舉辦「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」除了發送康乃馨慶祝母親節外，以柔性訴求媽媽們一起站出來支持公投案，守護家人食安健康。

國民黨南投縣婦工會總會長馬文君說，呼籲中選會盡快公布反萊豬、公投綁大選兩項公投案合格率，國民黨對守護食安與民主兩項公投案具極高信心，反萊豬公投正式成案等同對食安的承諾，將是給母親們的最好禮物。

國民黨表示，蔡政府盲目進口萊豬，沒有合宜合理的配套措施，甚至不能明文禁止萊豬進入校園、軍隊；國防部聲稱使用優良標章國產豬肉「沒有美豬問題」，卻被踢爆包裝標示根本裡外不一，國防部早就使用美豬，卻還謊稱使用國產豬。

政府對食安的保證破功，甚至掛羊頭賣狗肉，公然讓美豬洗產地，欺騙軍人吃美豬。蔡政府只敢喊台灣豬優先，私下卻放行美豬，成為台灣食安最大風險。

面對健康安全，靠蔡政府保證已經沒用，想拒吃萊豬、捍衛食安，國人只能靠公投自保。尤其，民進黨立委竟想再次修惡公投，砍掉人民行使公投的權利。國民黨會透過實際行動持續宣講，讓民眾可以在828勇敢、安心出門投票，讓公投重新綁大選，萊豬不能上餐桌。

馬文君說，母親守護全家人健康，食安也是媽媽們最關心的問題，擋下萊豬也是給全國媽媽們最好的禮物，讓媽媽不用為家人的食安煩惱。

立委馬文君在埔里第三市場發送康乃馨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供
立委馬文君在埔里第三市場發送康乃馨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供

立委馬文君在埔里第三市場發送康乃馨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供
立委馬文君在埔里第三市場發送康乃馨慶祝母親節，也呼籲媽媽們站出來拒絕萊豬，守護家人健康。圖／讀者提供

公投 食安 萊豬

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