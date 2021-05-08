出席青平台論壇 蔡英文：把更好的國家交給下一代

蔡英文總統今天上午出席青平台基金會台灣下一步永續民主論壇。蔡總統致詞時表示，肯定該基金會結合政府跟民間的專家，一起思考台灣該如何邁向民主永續、能源轉型、數位社會及因應世界變局等下一階段的核心議題，並指出，台灣不會停止思考，也不會停止轉型，每一代的台灣人都有一個最嚴肅的使命，就是把一個更好的國家交給下一代。

蔡總統說，青平台董事長鄭麗君算是她的老戰友，在2010年到2011年，民進黨提出十年政綱的時候，鄭麗君就是民進黨發言人，不僅參與規畫，也負責對外溝通，而十年政綱是十年前對台灣提出的願景，如今要思考的是，下一個10年，甚至30年，大家希望台灣是什麼樣子。

蔡總統指出，今年世界地球日，她提出了2050淨零排放目標，這是一項牽涉經濟、產業和社會轉型的工程，淨零轉型就是國家整體轉型，政府已經動起來了，也非常歡迎社會各界一起來討論、規劃台灣邁向2050年的「30年願景」。

蔡總統表示，她很高興看到鄭麗君卸任文化部長之後，重新在民間推動深化民主的工作，鄭麗君長是一個特別的政治人物，連要說她是「政治人物」自己都還會遲疑一下，希望鄭能繼續為台灣多做一點事。