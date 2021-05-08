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是否參選2022不鬆口 鄭麗君：關心台灣下一步

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
青平台董事長、文化部前部長鄭麗君表示，台灣已經民主化了，未來要追求的，是透過民主治理讓民主社會能永續發展。圖／青平台提供
青平台董事長、文化部前部長鄭麗君表示，台灣已經民主化了，未來要追求的，是透過民主治理讓民主社會能永續發展。圖／青平台提供

青平台基金會今天舉行「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式。青平台董事長、文化部前部長鄭麗君表示，台灣已經民主化了，未來要追求的，是透過民主治理讓民主社會能永續發展；青平台象徵著不是一個人追求，是由大家一起前行，台灣的下一步，需要大家一起跨出去。

鄭麗君表示，今年是「台灣議會設置請願運動」發起、以及「台灣文化協會」成立100周年；同時更是台灣總統直選25周年。回顧這一段歷史，可以看到民主是台灣一代人接著一代人的百年追求。

鄭麗君說，30年前，她跟許多野百合世代的朋友，曾經都是學生運動的一份子，在街頭運動鍛鍊我們的理想。去年卸任文化部長後，得以沉澱反思，回顧過去30年，許多社會改革都還是現在進行式，民主未來其實面臨更多挑戰；若要前瞻未來30年，需要和年輕人一起探問，台灣已經民主化了，要如何透過民主治理，追求民主社會的永續發展，讓台灣人追求更好的生活。

鄭麗君說，民主社會的永續發展除了追求GDP成長外，必須創造正向循環，不減損、甚至更增進下一代的機會與福祉。或許有人會說，理想歸理想，現實歸現實，但在民主時代，未來的理想並非靠少數人許諾，而是公民們透過民主治理，一起探尋社會願景實踐的路徑。

鄭麗君指出，由衷希望自己這一代野百合世代，能夠再造一波浪潮，不是為了自己，而是為許許多多在各領域的台灣年輕人造浪，成為「再民主化」的中堅力量，優化民主治理的生態系，讓年輕世代不論在產業、在政治、在地方、在公民社會裡，都能勇於想像未來，更能實踐理想。

鄭麗君會後受訪時，被問及是否投入選舉等相關議題時表示，選舉是民主的一部分，但民主不是只有選舉，從事公共事務跟從政，其實是為了一份理想，尤其應該是為他人追求一個更好的社會，讓大家可以追求更好的生活，不管未來有沒有選舉，未來有沒有機會擔任任何職務，這始終是自己內心的想法，「最重要的還是忠於自己的理想，這也是我做政治的方式。」

鄭麗君 野百合

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