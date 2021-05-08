藍營把握母親節要拉攏主婦的心 反萊豬再衝一波

國民黨辦「828反萊豬、拚公投，寵愛媽咪&828公投日」，今天在全國各地同步登場，透過送康乃馨給上市場的婆媽，宣傳反萊豬訊息。

今天上午苓雅區三和市場人聲鼎沸，湧入不少上市場採買的婆婆媽媽，國民黨中央新女力工作委員會南區副主委林絲娛、高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄婦工會主委潘秀卿及多位黨籍議員、在地婦女幹部及友好社團等，兵分多路分贈康乃馨，要婆媽們828站出來反萊豬、拚公投，守護下一代健康。

林絲娛說，國民黨全台各地串連，全國同步送康乃馨花束，也呼籲大家正視食安問題。林也說，政府用粗暴手段開放萊豬進口，傷害人民健康，希望婆媽們828公投一定要站出來，守護下一代能安心成長。