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藍營把握母親節要拉攏主婦的心 反萊豬再衝一波
國民黨辦「828反萊豬、拚公投，寵愛媽咪&828公投日」，今天在全國各地同步登場，透過送康乃馨給上市場的婆媽，宣傳反萊豬訊息。
今天上午苓雅區三和市場人聲鼎沸，湧入不少上市場採買的婆婆媽媽，國民黨中央新女力工作委員會南區副主委林絲娛、高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄婦工會主委潘秀卿及多位黨籍議員、在地婦女幹部及友好社團等，兵分多路分贈康乃馨，要婆媽們828站出來反萊豬、拚公投，守護下一代健康。
林絲娛說，國民黨全台各地串連，全國同步送康乃馨花束，也呼籲大家正視食安問題。林也說，政府用粗暴手段開放萊豬進口，傷害人民健康，希望婆媽們828公投一定要站出來，守護下一代能安心成長。
市議員陳若翠提到，台灣開放萊豬進口至今，沒有和美國有任何的貿易協定，犧牲人民健康換來卻是一頭空，國民黨議會黨團日前在議會通過高雄市瘦肉精零檢出自治條例，要守護市民健康，但這樣還不夠，呼籲市民8月28日站出來投下反萊豬公投票，讓含有萊劑的豬肉在台灣徹底根絕。
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