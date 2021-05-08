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民進黨染黑又互打？吳怡農：蔡總統希望大家團結
民進黨為宣示排黑，昨天在中央黨部由黨主席蔡英文親自召開黨部主委會議。民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，蔡英文總統昨天會中的重點是希望民進黨團結，不要讓黨內競爭影響到大家共同的目標。
吳怡農今天出席青平台基金會「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式會後受訪時表示，政黨裡面有人與人競爭是好事、正常的，因為有競爭才有更好的人選，民進黨才會進步，但競爭不要影響到大家共同的目標，那就是團結起來為台灣做事，這也是蔡英文昨天在會中表達的重點。
外界質疑昨天主委會議變成黨內互打。吳怡農說，「不會」，昨天會中針對一些原則性的問題都有共識，有些細項還在思考怎麼具體落實，但大方向是是很明確的，民進黨不歡迎黑道人頭黨員。
至於如何看待青平台基金會董事長鄭麗君是否投入2022選戰。吳怡農回應，身為台北市黨部主委，不適合在這件事情上評論，自己的工作是保持中立；但鄭麗君的確是好的人選，這也是民進黨的優勢，有很多好的人選，也相信民進黨可以推出最強的人選。
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