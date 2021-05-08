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送康乃馨賀母親節宣傳反萊豬公投 嘉義縣藍營上街頭

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供

母親節向偉大媽媽們說聲感謝！」嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會母親節送康乃馨活動，上午與全國各地婦女會同步舉行，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本，呼籲大家828公投日踴躍投票。

活動由嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、嘉義縣新女力協會召集人張月霞、朴子市婦女會理事長陳雅芳及全縣婦女會幹部發起，分送500支康乃馨給攤商及婆婆媽媽們賀節，祝福母親節快樂，收到花民眾臉上洋溢笑容，有攤商還分享水果、地方小吃，場面溫馨熱鬧。

翁重鈞感謝鄉親長期支持協助，他說，母親是家庭支柱，為家人奉獻青春歲月，任勞任怨不求回報，為人子女工作再忙不要忘記，撥個電話或回家探望母親，就是最好的母親節禮物。

「828公投過關萊豬滾蛋！」翁重鈞表示，進口萊豬是政府行政命令，公投一旦過關, 政府必須禁止含瘦肉精、內臟及其相關產製品進口，828展現人民強大意志，票投出來，要回原本屬於人民權利。

吳亮儀提醒大家，回家不要忘記要給媽媽「愛的擁抱。蔡明顯希望政府聆聽民意，媽媽要安心過節，蔡英文政府強行進口萊豬，要國人吃有害健康萊豬，為悍衛國人食安，守護下一代健康, 國民黨將與守護食安的國人站在一起。

嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供
嘉義縣婦女會暨18鄉鎮市婦女會上午舉行母親節送康乃馨活動，立委翁重鈞、朴子市長吳品叡、議員李國勝、國民黨縣黨部主委蔡明顯等及婦女會志工，走上街頭發送康乃馨及「828反萊豬拼公投」文宣紙本。圖／國民黨縣黨部提供

萊豬 母親節

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