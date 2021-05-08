傷害到選票民進黨才會道歉？謝龍介：要加大抗爭張力

名嘴黃暐瀚的母親日前遭酒駕男撞死，國民黨副秘書長謝龍介表示，兩年前酒駕加重刑罰後，酒駕降了9千多件，但死亡不減反增，表示執行有問題。他強調，國民黨唯有不斷抗爭，引起多數共鳴，才能促使改變。

謝龍介說，2008年馬英九擔任總統時，就非常重視酒駕的問題，認為酒駕開車，車已有如1把殺人的凶器，因此要求國民黨的從政同志一定要主持治安會報，找原因並解決問題。當時1年有8、9百人死於酒駕，後來逐漸降到1百人以下。

2019年政府針對酒駕加重刑罰，酒駕件數由9萬2千多件降為8萬2千多件，2019年酒駕死亡149人，2020為151人，總件數減少，顯示立法加重刑責有效，但死亡人數沒減少，顯示執行有問題。去年底就發現行政院因疫情關係，近1年來都沒有開治安會報，無法透過檢討來找出原因，進而有效解決酒駕死亡問題。

他說，之前在野黨提議酒駕致死先拘役3天，以產生嚇阻作用，但執政黨反對；反觀去年有綠委提案散播假新聞要關3天，這種不同標準的作法，也使得民怨不斷產生。之前國民黨主席江啟臣提出蓄意酒駕撞死人且為累犯，最高判處死刑，就看政府有無決心。

他批民進黨政府不重視人民生命財產安全，只在意作風向保護民調，若有人針貶時政就攻擊，現在黨內又發生派系間的鬥爭，想的是推自己的人到上位，攫取政治利益。謝龍介表示，太魯閣號出軌事件發生至今，民進黨政府還未道歉，因為只有傷害到選票才會道歉，由黑道入黨事件可以看出。他表示，民進黨在立院掌控多數，國民黨要加一把勁，不斷抗爭，張力夠且走對道路，就會引起共鳴，有壓力才會促使改變。