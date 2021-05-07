快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

G7挺台灣參與WHA 宋楚瑜：各國關心的永遠是自身利益

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
親民黨主席宋楚瑜。記者黃仲裕／攝影
親民黨主席宋楚瑜。記者黃仲裕／攝影

七大工業國（G7）外長發布公報支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA），親民黨主席宋楚瑜晚間發文提醒，各國關心考量的永遠是自身利益，唯有台灣自己站穩立場，才能捍衛中華民國權益，也才能確保所有台灣鄉親的自身安全與福祉。

宋楚瑜舉例，1978年美國就在毫無預警情況下，與中華民國斷交、撤軍、廢約。證明美國有美國的利益考量，不會為了台灣而犧牲美國人的生命與利益。

宋楚瑜認為，台美多年來能維持友好關係，是因台灣與美國有「民主、自由、法治、人權」等共同價值，有共同戰略考量，都盼亞太地區和平安定，認為唯有維持現狀，追求東亞和平與安定，才是亞太地區周邊國家最重要共同目標與利益。

宋楚瑜表示，即使中華民國與美方過去有良好互動淵源，但絕非意味台灣就要盲目「親美」，不計本身要面臨的風險跟著美國政策走，一味只想和美日結盟對抗中國大陸，因這不僅不符合台灣利益，也不符合亞太地區共同利益。

宋楚瑜說，近期美國政府派遣特使團訪台，美日聯合聲明又是50多年來首度把維護台灣海峽的穩定納入其合作的共同目標，一連串的動作，讓台灣、對岸、美國與日本形成錯綜複雜關係。

宋楚瑜表示，台灣要捍衛的就是「維持現狀、和平推進」：「維持現狀」指的是維持台灣民主自治、經濟持續發展現狀；「和平推進」指的是兩岸必須維持穩定，搞清楚台灣與大陸不是「民族之爭」，而是「民權與民生之爭」。

宋楚瑜指出，「避戰」是執政者的責任，也是在野黨高談闊論下絕不可逾越的底線，任何一個政黨都不能夠為了選票操弄民族認同議題，不負責任的將台灣推向戰爭邊緣；若連炎黃子孫血緣都要切割、否定，就是「改變民族認同的現狀」。

宋楚瑜 G7 WHA

延伸閱讀

安理會討論全球合作 中美俄外長同時「與會」

德國發出聲明 拒絕美國暫停放棄新冠疫苗專利提議

NBA／出書談移民對美國貢獻 小布希挑諾維茨基當典範

中正高中藝才班接軌國際 首舞蹈班簽訂台美國際學程

相關新聞

民進黨染黑又互打？吳怡農：蔡總統希望大家團結

民進黨為宣示排黑，昨天在中央黨部由黨主席蔡英文親自召開黨部主委會議。民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，蔡英文總統昨天會...

美國務卿挺台恢復WHA觀察員 民進黨感謝

美國國務卿布林肯昨天發表聲明，呼籲WHO邀請台灣參與5月底舉行的世界衛生大會（WHA），並恢復台灣WHA觀察員地位。民進...

美國務卿籲WHO力挺台灣恢復WHA 陳時中「4個字」回應

世界衛生大會（WHA）將在5月24日登場，台灣積極爭取參與，繼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）上月30日推文...

國民黨基隆黨部市場發康乃馨辦反萊豬 婆婆媽媽站出來

國民黨基隆市黨部今天在各區市場舉辦「反萊豬、護健康、媽媽全部站出來」活動，現場發送康乃馨，並向民眾宣導「為何要反萊豬」、...

楊文科到竹北市場發送康乃馨 同時宣講反萊豬公投

新竹縣長楊文科與國民黨新竹縣黨部今天上午一同前往竹北市場，向前來買菜的婆婆媽媽們發送康乃馨慶祝母親節，同時在竹北天后宮前...

美國務卿籲恢復台灣WHA觀察員地位 外交部表達誠摯感謝

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發表聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分參與今年世界衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。