G7挺台灣參與WHA 宋楚瑜：各國關心的永遠是自身利益

七大工業國（G7）外長發布公報支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA），親民黨主席宋楚瑜晚間發文提醒，各國關心考量的永遠是自身利益，唯有台灣自己站穩立場，才能捍衛中華民國權益，也才能確保所有台灣鄉親的自身安全與福祉。

宋楚瑜舉例，1978年美國就在毫無預警情況下，與中華民國斷交、撤軍、廢約。證明美國有美國的利益考量，不會為了台灣而犧牲美國人的生命與利益。

宋楚瑜認為，台美多年來能維持友好關係，是因台灣與美國有「民主、自由、法治、人權」等共同價值，有共同戰略考量，都盼亞太地區和平安定，認為唯有維持現狀，追求東亞和平與安定，才是亞太地區周邊國家最重要共同目標與利益。

宋楚瑜表示，即使中華民國與美方過去有良好互動淵源，但絕非意味台灣就要盲目「親美」，不計本身要面臨的風險跟著美國政策走，一味只想和美日結盟對抗中國大陸，因這不僅不符合台灣利益，也不符合亞太地區共同利益。

宋楚瑜說，近期美國政府派遣特使團訪台，美日聯合聲明又是50多年來首度把維護台灣海峽的穩定納入其合作的共同目標，一連串的動作，讓台灣、對岸、美國與日本形成錯綜複雜關係。

宋楚瑜表示，台灣要捍衛的就是「維持現狀、和平推進」：「維持現狀」指的是維持台灣民主自治、經濟持續發展現狀；「和平推進」指的是兩岸必須維持穩定，搞清楚台灣與大陸不是「民族之爭」，而是「民權與民生之爭」。

宋楚瑜指出，「避戰」是執政者的責任，也是在野黨高談闊論下絕不可逾越的底線，任何一個政黨都不能夠為了選票操弄民族認同議題，不負責任的將台灣推向戰爭邊緣；若連炎黃子孫血緣都要切割、否定，就是「改變民族認同的現狀」。