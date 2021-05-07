【專家之眼】美國對台灣的兩手策略？

七大工業國（G7）外長會議5日在倫敦結束後發表公報，除呼籲中國在防疫與氣候變遷和全球合作外，也強調台海和平穩定與支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）論壇與「世界衛生大會」（WHA）。G7外長公報能發表這樣的友台言論，美國國務卿布林肯居中協調、穿針引線功不可沒，但內行人都知道美國為首的G7只是表面力挺台灣，目的在玩兩手策略，逼迫中國上談判桌。

自拜登總統上台以來，美國對台海兩岸政策給世人的印象就是「反中」好像比前總統川普還猛，「友台」似乎玩得比前任政府還兇。

惟實際上，拜登從一開始打的如意算盤就是，先對中國擺出一付咄咄逼人的態度，強調美國歡迎競爭、也可以合作，如果北京想要對抗，美國也願奉陪。

但是，等到俄羅斯與中國組成十六國聯盟，準備與美國為首的「民主科技聯盟」一較高下時，拜登對俄、中兩國的政策立刻隨之調整。

美國的真正對手是俄、中兩國，當然政策調整也以這兩國為主，而充分反映在拜登4月28日首場對國會參眾兩院聯席會議的演說之上。

在該場演說中，拜登算是對俄羅斯總統普亭給足了面子，表示兩國已經以公平對等的方式，解決了他們在俄國干預美國大選問題的歧見。拜登顯然期盼，他與普亭的峰會能在6月舉行。

此外，拜登在演說中刻意不提台灣、香港、新疆等讓北京聽了就不爽的議題。他的目的無疑是美、中兩國能在不久的將來能逐漸改善關係。除了在防疫與氣候變遷之外，美、中兩國能延續他們在前政府未盡的貿易談判。

拜登既然有意與俄、中兩國改善關係，自然必須將上任頭兩三個月似乎日益清晰的戰略大幅調整為美國一直採取的「戰略模糊」。首先，在「戰略模糊」之下，美國對台灣就有必要踩取兩手策略，一方面讓台灣感受到美國對台灣的友好與善意，一方面也讓台灣知道不能完全依賴美國，而必須加強戰備與軍備並多採購美國的武器。

其次，在「戰略模糊」之下，拜登政府可以一方面讓台灣感受到美國不會在台海衝突時袖手旁觀，但一方面又沒有明確的安全承諾，促使台灣不得不與中國大陸改善關係。

第三，在「戰略模糊」之下，拜登政府不僅不必冒著與中國決裂的危險，而且可以與大陸針對雙方都能接受的議題進行對話與談判。

第四，在「戰略模糊」之下，美、中兩國才有可能一方面不讓敵意變成「零和遊戲」，一方面以理性平和的態度坐在談判桌上磋商出一套避戰、避險、查證與檢驗的機制。

最後，台灣最大的問題就是很少人相信中國會對台動武。一旦中國對台用兵，台灣絕大多數人民都相信美國會出兵馳援。日本首相菅義偉在與拜登談判建立的「日本模式」就是一方面配合美國在東亞的「反中」政策，進一步強化日、美安保聯盟，一方面警告中共不得濫用「海警法」。美、日兩國推出的政策就是「反中」立場強烈，但卻預留迴旋空間；「友台」則曖昧不清，讓兩岸都摸不準美國的真正意向。