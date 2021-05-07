國共論壇議題、結論都是中共決定？ 國民黨：與事實不符

對於最近有前陸委會幕僚對外放出「國共論壇容易干擾兩岸正式協商」、「國共論壇都是由中共擬定議題、寫好結論，再交辦給國民黨」的說法，過去承辦論壇的國家政策基金會由副執行長黃心華出面表示，該說法有諸多與事實不符之處，曾親身參與多次論壇籌劃的國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢對此亦表達遺憾。

黃心華表示，每屆論壇在慣例上都由國家政策基金會負責籌備和幕僚作業，從雙方碰面磋商論壇主題、題綱修訂、邀請發表人、文稿彙整等，每一個過程都有表達我方的立場以及務實把關，最終目的則是要為台灣民眾的福祉及兩岸和平發展，做出實質的貢獻。

黃心華進一步表示，他親身參與的論壇，都是由雙方代表經過好幾次的碰面討論才能定案，一開始可能都是由基金會的執行長，以及國民黨負責大陸事務的人士，與大陸方進行先期磋商。彼此各自帶回來初步的討論題綱，國民黨執政時期，我國的國安會、各部會也會在過程中表示修訂意見，後續再進行第二度、甚至第三度的籌備會談。

至於論壇的結論，黃心華說，在討論之前，當然會有幕僚人員先提供討論的初稿或先提出綱要，過程中雙方也必然會互有僵持、折衝的過程，但結論一定是每個字句、每個標點符號都仔細斟酌之後所形成，這就是國民黨及國政基金會歷次舉辦論壇的傳統與堅持。即使現在是蔡英文政府執政，但很多台灣當下享有的經濟利多，仍是基於當年的兩岸論壇所達成的結論而延續至今。特定人士所謂「中共交辦、國民黨照單全收」之語，不僅不符事實，其刻意抹黑兩岸對話機制之居心，令人遺憾。

承辦過三屆論壇的鄧岱賢更指出，國共論壇之所以能夠形成，是因民進黨陳水扁總統執政時期的「烽火外交」以及激進台獨的路線造成兩岸關係緊張，所以才有連戰前主席為了兩岸和平而努力所做的破冰和奠定基礎，經歷吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱等前主席彼此接力，國民黨中央黨部、國政基金會同仁將士用命，經過長時間的努力和積累，為台灣創建的重要二軌對話機制，主席江啟臣也非常看重。過去很多重大政策的方向，都是在這個場域先行探討、建立默契，也等於是站在人民的角度為過去的兩岸和平、往返便捷、開創我方商機等，做出實質貢獻。

鄧岱賢強調，這幾年的論壇辦下來，討論議題涉及兩岸的通航、極端氣候、合作救災、台商保障、影視文創合作、觀光自由行等等皆攸關台灣的生存發展及長遠利益，都是由智庫先廣泛徵詢業者及各領域專業人士的意見，再根據他們的需求及建議和陸方展開討論。所以事實上台灣方面從論壇獲利的居多，也沒有損及台灣的權益，這都是有目共睹的事實。

黨務人士表示，近年來論壇停辦之後，兩岸經濟合作架構協議(ECFA)、兩岸醫藥衛生合作協議等過去透過兩岸正式協商所達成的協議，民進黨政府不是公開承認對台灣有益、不然就是繼續執行，所謂「國共論壇容易干擾兩岸正式協商」的說法實在是不知從何談起。

黨務人士亦表示，兩岸工作對雙方而言都非常重要、也非常敏感，互信的累積和交流的維持也都不容易。正因為如此，曾經參與其中的相關各方均應實事求是，不要提出令人遺憾的言行，這樣才能有可能迎向「春暖花開」，開創兩岸新契機。