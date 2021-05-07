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G7相挺若台仍不能參與WHA 藍委：當詐騙集團話術就好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為世界衛生組織（WHO）總幹事2020年在瑞士日內瓦WHO總部舉行的第73屆世界衛生大會（WHA）上致辭。新華社
圖為世界衛生組織（WHO）總幹事2020年在瑞士日內瓦WHO總部舉行的第73屆世界衛生大會（WHA）上致辭。新華社

七大工業國（G7）外長前天發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA），對此國民黨立委雖予以肯定，但也直言，重點是這些國家有沒有真的提案，支持台灣參加月底的WHA才是指標。

國民黨立委賴士葆表示，任何國家願意挺台都支持，但台海和平穩定還是要看兩岸，重要是看之後WHA美、日有沒有提案支持台灣參加才是實質的；美國若真挺台灣就啟動TIFA，否則講這些都是各國各自利益考量，說挺也只有嘴巴講。

國民黨立委葉毓蘭也說，G7挺台話術三不五時會聽到，他們老大哥的美國也常會有友台法案，但即便參眾兩院都通過仍無效，所以是否有實際挺台表現，仍要看月底WHA台灣能否參加，更何況今年是視訊。

葉毓蘭表示，G7挺台不是因為愛台，是各國自己的利益算計，發言可能是要落實美國圍堵政策，只有台灣在鞏固其他國家利益；如果G7講挺台這麼大聲，台灣卻連月底WHA都沒辦法參與，他們的話就當詐騙集團話術。

國民黨團副書記長陳玉珍說，世界各國尤其G7願意相挺都感謝，但在此同時也不要忽視兩岸關係也是重中之重，提醒台灣現在是地表上最危險的地方，蔡政府不要把台灣放在火藥庫上。

G7 WHA 國民黨 葉毓蘭 賴士葆

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