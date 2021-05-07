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反萊豬兩公投過關 國民黨：蘇巧慧應對提修公投法道歉
中選會今擬公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案成案連署書均跨越成案門檻，立院國民黨團下午發新聞稿表示，行政院長蘇貞昌與民進黨立委應就因戀棧權位不惜抺黑連署民眾、企圖提案修法閹割公投，公開像連署民眾道歉。
國民黨團指出，若依照蘇巧慧所提公投法修正草案規定的標準，今天通過交付公投的3公投案（含藻礁公投），没有一個可以成案，民進黨過去主張的民主價值去那裡？可恥、可悲，須對全國超過70萬連署公投民眾道歉。
國民黨團也提到，要下架萊豬，今天只是一個起點，重點是8月28日一定要用實際的行動走進投票所，用一張張的公投票下架萊豬，給這個不顧食安、民主倒退的政府及政客一個狠狠的教訓，讓他們知道什麼才是民意，什麼才叫民主。
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