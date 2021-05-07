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反萊豬兩公投過關　國民黨：蘇巧慧應對提修公投法道歉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為國民黨日前前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。本報資料照片
圖為國民黨日前前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。本報資料照片

中選會今擬公告國民黨所提的反萊豬公投綁大選兩公投案成案連署書均跨越成案門檻，立院國民黨團下午發新聞稿表示，行政院長蘇貞昌與民進黨立委應就因戀棧權位不惜抺黑連署民眾、企圖提案修法閹割公投，公開像連署民眾道歉。

國民黨團指出，若依照蘇巧慧所提公投法修正草案規定的標準，今天通過交付公投的3公投案（含藻礁公投），没有一個可以成案，民進黨過去主張的民主價值去那裡？可恥、可悲，須對全國超過70萬連署公投民眾道歉。

國民黨團也提到，要下架萊豬，今天只是一個起點，重點是8月28日一定要用實際的行動走進投票所，用一張張的公投票下架萊豬，給這個不顧食安、民主倒退的政府及政客一個狠狠的教訓，讓他們知道什麼才是民意，什麼才叫民主。

公投 國民黨 萊豬

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