快訊

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯定三接外推化解藻礁爭議？費鴻泰：朱立倫絕不支持

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。本報資料照片
圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。本報資料照片

政院以三接外推案要為藻礁公投拆彈，引發環團質疑。國民黨前主席朱立倫昨稱，「感謝所有關心這個議題的民眾大家共同努力有這比較好的結果」，被解讀肯定政院。國民黨團總召費鴻泰今幫朱澄清，「絕對不是支持、肯定民進黨政府三接外推的案子」。

費鴻泰表示，經致電確認，朱立倫昨天「是肯定環團人士做的努力，針對最後努力結果有一個新的方案，總比原來的方案好，但為什麼不早點提出新的方案，新方案要多付150億元，多花2年半，早可以跟社會談。」

費鴻泰說，民進黨政府拋出三接外推是要設一個局，他支持環團的立場，反對民進黨政府三接外推做法，朱立倫也不支持與環團不一樣的看法。

國民黨團副書記長陳玉珍則說，蔡政府的三接外推方案沒有達到公投發起人希望的效果，就只是原本的做法打點折扣，朱立倫講這樣的話非常奇怪，可能要更完整說法。

國民黨立委賴士葆則直言，聽到朱立倫相關說法讓他「嚇到了」，認為外推方案只是要分裂環團而已，個人沒辦法接受三接外推方案，政院說法環團也沒人相信，幾千年珍貴遺產這樣破壞很可惜，當地海象又不好，船隻要靠港也會是問題。

賴士葆說，三接外推455公尺後，下面還是藻礁，最好的方式是把他外移，放比較遠的地方接過來，或者將基隆環評中的四接能量擴大。

國民黨立委葉毓蘭則表示，軍事專家曾告知，國軍演習不會選在大潭藻礁這，因為這是難登陸地點，破壞藻礁除影響生態，也可能造成另一國防破口，執政黨應多方聽取意見做正確選擇。

日前代表美國總統拜登的前參議員陶德非官方訪問團來台時，朱立倫也曾表示，有見朝野立委就等於有見在野黨，說法也與主席江啟臣不同調。賴士葆說，這證明國民黨是多元政黨，任憑言論自由非常好，朱講這個話他沒有太訝異。

陳玉珍也說，國民黨是民主自由政黨，朱立倫與江啟臣都是有政治歷練的人，對意見有不同看法很正常，重點是什麼才是民眾要的，要把國家帶到正確道路上。

朱立倫昨受訪，談到政院以三接外推方式要解決藻礁爭議時表示，「感謝這些所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，當然有這樣比較好的結果。但我也要很遺憾的，這件事情民進黨不能早做溝通，而拖了這些時間，還要多花150幾億元，還要延後2年半。作為執政黨也要負起責任，作為在野黨要嚴格監督，這筆錢是不是能夠真正有效運用。」

朱立倫 國民黨 大潭藻礁

延伸閱讀

尋求朱江合參選黨主席？ 朱立倫：須考慮黨未來與團結

立委公園擺攤幫報稅 費鴻泰：已提供服務27年

影／賴士葆批「碰到扁案就智障」蔡碧仲回罵：你說誰智障

認韓國瑜選主席機率近半 近韓人士：家人與擁護者拉鋸

相關新聞

藻礁、反萊豬、公投綁大選 三公投案均跨成案門檻

中選會今天公布藻礁、反萊豬與公投綁大選三個公投案的連署人名冊查對結果，三案都跨過成案門檻；中選會表示，下周五中選會委員會...

北市國小體育雙語師缺33人僅來6人 門檻相當多益785分挨批過高

台北市教育局國小教師聯合甄選雙語教師初試報名狀況慘烈，體育科「雙語缺」缺額33人，只有6人繳費報考。目前報考北市中小學雙語教師，須達CEFR架構B2級以上標準，相當於全民英檢中高級、多益785分，學者批規定太嚴...

反萊豬兩公投過關　國民黨：蘇巧慧應對提修公投法道歉

中選會今擬公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案成案連署書均跨越成案門檻，立院國民黨團下午發新聞稿表示，行政院長蘇貞...

肯定三接外推化解藻礁爭議？費鴻泰：朱立倫絕不支持

政院以三接外推案要為藻礁公投拆彈，引發環團質疑。國民黨前主席朱立倫昨稱，「感謝所有關心這個議題的民眾大家共同努力有這比較...

傳韓國瑜不選黨主席？ 連勝文：不知情、尊重

中國國民黨主席選舉將於7月24日投票，外傳高雄市前市長韓國瑜不參與選舉，不過韓的前幕僚王淺秋今表明韓國瑜今日不會有任何宣...

反萊豬公投戰開打 國民黨明搶攻21縣市菜市場媽媽支持

中選會今上網公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案，以及環團所提的珍愛藻礁公投案，成案連署書均跨越成案門檻。國民黨宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。