肯定三接外推化解藻礁爭議？費鴻泰：朱立倫絕不支持

政院以三接外推案要為藻礁公投拆彈，引發環團質疑。國民黨前主席朱立倫昨稱，「感謝所有關心這個議題的民眾大家共同努力有這比較好的結果」，被解讀肯定政院。國民黨團總召費鴻泰今幫朱澄清，「絕對不是支持、肯定民進黨政府三接外推的案子」。

費鴻泰表示，經致電確認，朱立倫昨天「是肯定環團人士做的努力，針對最後努力結果有一個新的方案，總比原來的方案好，但為什麼不早點提出新的方案，新方案要多付150億元，多花2年半，早可以跟社會談。」

費鴻泰說，民進黨政府拋出三接外推是要設一個局，他支持環團的立場，反對民進黨政府三接外推做法，朱立倫也不支持與環團不一樣的看法。

國民黨團副書記長陳玉珍則說，蔡政府的三接外推方案沒有達到公投發起人希望的效果，就只是原本的做法打點折扣，朱立倫講這樣的話非常奇怪，可能要更完整說法。

國民黨立委賴士葆則直言，聽到朱立倫相關說法讓他「嚇到了」，認為外推方案只是要分裂環團而已，個人沒辦法接受三接外推方案，政院說法環團也沒人相信，幾千年珍貴遺產這樣破壞很可惜，當地海象又不好，船隻要靠港也會是問題。

賴士葆說，三接外推455公尺後，下面還是藻礁，最好的方式是把他外移，放比較遠的地方接過來，或者將基隆環評中的四接能量擴大。

國民黨立委葉毓蘭則表示，軍事專家曾告知，國軍演習不會選在大潭藻礁這，因為這是難登陸地點，破壞藻礁除影響生態，也可能造成另一國防破口，執政黨應多方聽取意見做正確選擇。

日前代表美國總統拜登的前參議員陶德非官方訪問團來台時，朱立倫也曾表示，有見朝野立委就等於有見在野黨，說法也與主席江啟臣不同調。賴士葆說，這證明國民黨是多元政黨，任憑言論自由非常好，朱講這個話他沒有太訝異。

陳玉珍也說，國民黨是民主自由政黨，朱立倫與江啟臣都是有政治歷練的人，對意見有不同看法很正常，重點是什麼才是民眾要的，要把國家帶到正確道路上。

朱立倫昨受訪，談到政院以三接外推方式要解決藻礁爭議時表示，「感謝這些所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，當然有這樣比較好的結果。但我也要很遺憾的，這件事情民進黨不能早做溝通，而拖了這些時間，還要多花150幾億元，還要延後2年半。作為執政黨也要負起責任，作為在野黨要嚴格監督，這筆錢是不是能夠真正有效運用。」