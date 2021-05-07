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傳韓國瑜不選黨主席？ 連勝文：不知情、尊重
中國國民黨主席選舉將於7月24日投票，外傳高雄市前市長韓國瑜不參與選舉，不過韓的前幕僚王淺秋今表明韓國瑜今日不會有任何宣布。對此，有意挑戰黨魁大位的連勝文僅回應「尊重他的想法」，但不知道韓會不會選。
國民黨今公布黨主席選舉作業細則，目前僅現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中2人正式宣布參選，新北市前市長朱立倫動作頻頻但始終未鬆口，韓國瑜的動向也備受關注，雖昨日才傳出因家人反對，韓國瑜今將宣布不參與，但王淺秋在廣播節目透露，韓國瑜今天不會有任何宣布。
連勝文今天出席工商婦女會母親節慶祝活動，受訪時表示，他不知道韓國瑜有沒有要選黨主席，也沒辦法評論他自己不知道的事情。但韓國瑜對民眾有號召力、對國民黨也有影響力，會尊重他的想法。
連勝文說，目前還在準備黨主席選舉，不斷到各地拜會朋友，利用勤走基層的機會，瞭解黨內同志的想法，這些回饋都很重要。
至於會不會在5月底宣布是否參選？連勝文說，他會綜合所有意見後做出決定。而針對朱立倫與江啟臣談合作之事，連勝文說他並不知情，也無法評論他人想法。
連勝文強調，現在做的任何事情，都是為了國民黨的未來，無論是2022地方九合一選舉，或是其他同志們的想法，都會做全盤考量。
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