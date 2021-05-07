反萊豬公投戰開打 國民黨明搶攻21縣市菜市場媽媽支持

中選會今上網公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案，以及環團所提的珍愛藻礁公投案，成案連署書均跨越成案門檻。國民黨宣布，明天將走入全國21縣市市場，全面宣傳反萊豬兩公投，力拚衝破500萬票門檻過關。

國民黨文傳會主委王育敏表示，反萊豬兩公投案連署都已跨過公投成案門檻，8月28日爸爸、媽媽只要站出來投下「反萊豬」等兩公投贊成票，就可為守護孩子與家人的食安完成最後一哩路，把萊豬真正趕出台灣，阻絕於境外。

國民黨反萊豬公投戰開打，因應母親節將屆，明天上午10時，將同步至除受疫情困擾的桃園市外的全國21縣市菜市場，辦「寵愛媽咪暨828公投日」活動，發康乃馨祝媽媽母親節快樂，也宣傳反萊豬兩公投，挺國產豬捍衛國人食安。

婦女部主任闕枚莎表示，民進黨政府元旦開放美國萊豬進口，對國人健康造成威脅，尤其對老人家、嬰幼兒、懷孕或哺乳的婦女等族群，恐造成心血管問題；今年母親節對媽媽最好的禮物，這時間點最實在禮物就是擋下萊豬進口。

闕枚莎說，媽媽都希望孩子平安長大，但以前可安心買豬肉、貢丸湯，現在卻要擔心外食所用的豬肉來源，擔心孩子在學校吃營養午餐或在外面吃自助餐會不會吃到萊豬？現在人民唯一武器就是公投，公投通過政府就不能再開放萊豬。

王育敏指出，此次國民黨主動走入全國21縣市菜市場發康乃馨，黨內要角也會遍地開花參與，盼呼籲媽媽8月28日能站出來投下贊成反萊豬兩公投案的公投選票，為守護食安與家人健康出一份力量。

國民黨新女力工作會主委聶惠如表示，民以食為天，媽媽唯一要求是希望能在菜市場買到安全豬肉，保障下一代健康，現在政府卻連給人民最基本保障都沒辦法，為了下一代與大家安全，8月28日要出來投反萊豬公投票，讓食安能得到保障。

王育敏表示，要媽媽母親節快樂，家人與孩子食安要能讓媽媽們放心、安心最基本，但最近國防部卻傳出更應給國軍的豬肉加工品洗產地，把美豬洗成台豬；如果連國防部都守不住了，怎麼相信包括校園與一般市場能守得住？

王育敏指出，去年8月29日國防部指出，軍中肉品採購契約至2022年底為止都是買本土豬肉，不會有美豬、美牛，結果現在還沒到2021年底，承諾就破功，政府現在誠信破功。

王育敏說，去年教育部也拒絕讓禁萊豬入校園規定入法，說行政命令就可以解決，現在國防部都守不住了，教育部的話大家還能相信？政府承諾已不可靠，現在媽媽只有一個辦法保護孩子健康，就是8月28日公投一定要出來投票。

異位性皮膚炎小朋友的媽媽陳芳盈表示，小朋友小孩三歲發病，後來發覺飲食是主要原因，像是外出吃烤魚就會蕁麻疹；豬肉在台灣飲食占比大，現在豬肉加工品如豬油、肉鬆內含肉品與品質，都讓異位性皮膚炎小朋友的媽媽擔心。