影／法參院挺台加入國際組織 蘇揆：盼讓台灣做出貢獻

法國參議院一致通過台灣參與國際組織工作決議案，行政院長蘇貞昌今天（７日）受訪時表示，對於國際的肯定很感謝也會更努力，希望世界都能夠讓台灣提出貢獻，讓世界更好。

蘇貞昌說，台灣在蔡總統領導下，不但防疫成功、經濟表現良好，而且各方面包括人權指標、新聞自由種種都受世界肯定，也愈來愈被世界重視，很高興外國都一直肯定台灣，並且呼籲讓台灣參與國際組織、國際社會、國際會議，台灣很感謝也會更努力，希望世界都能夠讓台灣就所做的成績提出貢獻，讓世界更好。

有關於黑道入黨的爭議，現在民進黨內有人覺得要落實「排黑條款」有困難，也有人擔心可能會影響到2022的選舉。對此，蘇貞昌說，社會不容黑金，蔡總統一再宣示清廉勤政是民進黨的價值，大家應多給予肯定。不過，改革確實是非常不容易，你看「我照蔡總統的宣示，只革了幾個人，馬上就有媒體或名嘴扭曲成這是派系惡鬥、是我要安排自己人等」，這都是改革過程中會碰到的阻力或扭曲，希望國人同胞多給改革助力，讓「道長」自然「魔消」。

對於藍營說民進黨立委蘇巧慧提修公投法是要幫父親蘇貞昌護烏紗帽，是政治孝女。蘇貞昌則氣憤的說，「這是胡扯」，提案修法是因為過去有些公投連署發生死人連署、偽造文書、侵害個資種種的不法行為，為社會所不能接受，所以有跨黨派立委連署提案，要補此漏洞，行政院對立法院的職權行使都尊重。