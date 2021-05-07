買民調？柯文哲承認失言 侯友宜：把民調當成啄木鳥

台北市長柯文哲的民調，持續低迷，柯文哲昨受訪時表示「民調都是用買的，只是我不肯買」；柯文哲上午出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會成立大會，與民調常勝軍新北市長侯友宜同台，媒體追問柯，「還是覺得是買的？」柯文哲笑說，好啦、好啦，失言、失言。

柯、侯上午在會後同台受訪，媒體問，兩人不會尷尬？柯侯異口同聲說，不會啦。柯說，「我每天都在檢討」；侯友宜說，其實他跟柯市長面對外界一些想法跟看法，都尊重啦，尤其有時候別人批評，就像啄木鳥。

侯友宜表示，民調有時候有高有低，就當成是啄木鳥，「啄木鳥把我們壞的地方找出來，我們就改進。」改進以後就共同的往前走，「其實我們都抱持同樣的心情」，面對別人的批評指教，大家一起努力。