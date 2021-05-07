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立院三讀水利法 初犯情節輕減輕處罰以符合比例原則

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院今三讀通過「水利法」部分條文修正案，明定部分屬首度查獲、情節輕微，且已依限回復原狀、拆除、清除或適當處理者，給予免罰或減輕處罰。本報資料照片
立法院今三讀通過「水利法」部分條文修正案，明定部分屬首度查獲、情節輕微，且已依限回復原狀、拆除、清除或適當處理者，給予免罰或減輕處罰。本報資料照片

現行水利法違法樣態眾多，卻有違法情節輕微卻裁罰過重，裁罰不符比例原則問題。立法院今三讀通過「水利法」部分條文修正案，明定部分屬首度查獲、情節輕微，且已依限回復原狀、拆除、清除或適當處理者，給予免罰或減輕處罰。

為避免民眾遭逢水利法違法樣態時裁罰不符比例原則，行政院會在今年4月8日通過「水利法」部分條文修正草案，將部分條文罰鍰下修，並給予情況輕微、願意配合改善的首犯者能夠免罰，函請立法院審議。

立法院院會上午三讀條文明定，若民眾違法於水庫蓄水範圍、海堤、河川及排水設施範圍內私有土地種植植物，或於河川區域內建造工廠或房屋等樣態，如屬首度查獲、情節輕微，且已回復原狀、拆除處理者，免予處罰。

此外，現行水利法中，依據違法態樣不同，裁處的罰鍰下限從1萬元到100萬元皆有，但考量情節輕重與首度查獲後回復原狀，三讀條文也將罰鍰下限一併下修。

三讀條文也規定，法人、設有代表人的非法人團體或法人以外的私法組織，有意圖營利，且未經許可於海堤、河川、排水設施區域內採取土石，得加重罰鍰最高額至1000萬元。

立法院 行政院 水利署

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