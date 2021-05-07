要求陳其邁簽防空汙訴求未果 環團嗆：市府見！

高雄市長陳其邁上午到議會進行「高雄市環境汙染防制作為」專案報告，國民黨提出電力設施排放加嚴標準、鋼鐵業排放標準最少比照台中等訴求，民進黨則籲國民黨把要綠電還是核電說清楚。反空汙公民團體也在場外籲陳其邁簽署反空汙訴求，但等不到陳其邁現身，嗆聲要號召更多人到市府見。

陳其邁與環保局長張瑞琿等人上午到議會進行環境汙染防制作為專案報告與備詢，反空汙反萊毒顧健康全民聯盟等人在議會門口提出2021年興達電廠無煤化、中鋼空汙標準比照中龍及2022年高雄空品比照台北等3訴求，並欲將訴求陳情書交給陳其邁簽署。

但上午陳其邁比公民團體早進入議會，雙方未碰頭，公民團體在場外等2個多小時不見陳其邁接陳情書，一度欲衝入議場遭警方阻擋，嗆聲號召更多人到市府見後離開。

國民黨團、民進黨團也各自開記者會表達訴求，國民黨團提出5大訴求，包括高雄市電力設施排放加嚴標準今年務必過關、高雄市鋼鐵業排放標準第一年標準最少比照台中、設立高雄市「淨零碳排」示範專區、提供空氣汙染PM2.5與高雄市民健康專案報告、高雄市燃煤汽電共生機組2年內至少減少20組。

民進黨團則呼籲國民黨對政策表態，議員林智鴻說，空汙防制是全台共同面對的問題，陳其邁明確宣誓南部優先減碳改善空汙，高雄未來不增加燃煤機組，要求台電提早一年於2025年除役興達電廠燃煤機組，歡迎國民黨跟進民進黨一起反空汙。