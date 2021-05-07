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議員促訂低碳自治條例 陳其邁：贊成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今到議會專案報告與備詢。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今到議會專案報告與備詢。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會今進行「高雄市環境污染防制作為」專案報告，環保局長張瑞琿表示，將推動停止燃煤、鋼鐵業加嚴標準等措施，讓高雄逐步邁向無煤城市。議員建議訂定低碳自治條例，市長陳其邁表示贊成，各縣市狀況不同，措施要因地制宜。

陳其邁與張瑞琿等人上午到議會進行環境汙染防制作為專案報告與備詢，張瑞琿報告指出，高雄空汙固定汙染源占38%，移動源占25%，逸散源占35%，未來將持續推動多項管制措施，包括興達電廠秋冬停機減煤，延長擴大減煤30日，推動鋼鐵業加嚴標準等，預計2020年到2023年可較2019年排放量減少15%。

張瑞琿報告表示，高雄規畫減煤脫煤期程，逐步邁向無煤程市，包括興達電廠陸續停止燃煤機組、汽電共生業者停止燃煤等，目標2023年汽電共生累計減煤100萬噸、2026年汽電共生累計減煤200萬噸、2030年汽電共生累計減煤340萬噸。

議員黃柏霖建議提高公共工程環保經費，減少工程傷害，陳其邁允諾會研議提高公共工程環保經費；議員邱俊憲指應加強管制高雄港船舶燃油排放及增加岸電使用率，張瑞琿表示，會逐年設定目標達到減少燃油、增加岸電使用率。

議員黃捷指台北、台中、台南公開用電大戶名單，高雄應該跟進，並訂定低碳城市治條例，強化管制用電大戶等。陳其邁表示，他贊成制定自治條例規範，各縣市負擔不同，措施要因地制宜，地方政府有權訂定具體措施。

議員童燕珍關切汽電共生停止燃煤進度，陳其邁表示，汽電共生機組停止燃煤會在2023年到2030年分期程來做，14家汽電共生業者中約10家以上可在2023年達成。

議員陳美雅要求市府針對大型汙染源落實加強取締、2021無煤化、中鋼比照中龍標準更嚴格、對大廠課碳稅等，但陳其邁答詢時首先澄清肺腺癌高雄沒有比較多，結果引起陳美雅不滿，抗議陳其邁答非所問，「不針對問題回答，還反質詢？」一度火藥味濃厚。

陳其邁 陳美雅 高雄市

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