挨轟「國際笑話」？侯友宜替柯文哲緩頰：非一成不變

華航諾富特案，台北市長柯文哲質疑指揮中心疫苗接種順序錯誤，機組人員應第一優先，但專家反駁，若機組員接種排序比守住醫療量能的醫護更優先，會讓台灣變國際笑話。對此，新北市長侯友宜與柯文哲同台受訪，替柯文哲緩頰指出，SOP不可以一成不變，看到危機，就要馬上調整。

侯友宜指出，其實他在看，不管是柯市長或中央所訂的方向，要面對的是整個防疫過程中，要不斷調整步伐，因為危機隨時會發生，訂的SOP、序列，不可以是一成不變的，今天哪一個地方突然有高風險，已經染疫很嚴重而且可以看到那是危機，就要馬上調整。

侯友宜說，包括施打的順序，漏洞如何把他補足，危機沒有固定一就是一、二就是二、 沒有那回事，狀況在哪裡，立即處理，發現問題要趕快面對、解決他，這才最重要；中央在訂施打順序，原則上尊重，如果看到問題出來了，就要趕快做好調整步伐。

侯友宜表示，柯市長也是善意提醒，因為柯市長比較在乎很多規矩在訂的當中，要多聽專家學意見，尤其專家學者每天都在開會，針對不一樣的危機要採取不同的策略跟方向，讓防疫做得更好，他相信柯市長善意地告訴中央，希望中央面對整個狀況，聽聽專家學者意見，做總和性判斷，用一樣的標準、一樣的方式做嚴格的檢疫，讓防疫不要有漏洞。