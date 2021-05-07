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屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華賣官圖利 監察院彈劾
監察院今天表示，屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華涉貪，違法事證明確情節重大，已在昨天彈劾案審查會通過監委蔡崇義、王幼玲所提的彈劾提案。
彈劾案文指出，林光華於2017年至2018年間，分別收受羅○立、陳○玉、鍾○汝等人，為其子順利錄取擔任崁頂鄉清潔隊技工所交付之對價賄賂；又於辦理七河局堤防工程時，指示鄉公所秘書、建設課長等人，共同圖利洲子協會與港東協會，違反政府採購法等規定，業經第一審與第二審法院判決有罪在案，違失事證明確。
彈劾案文表示，林光華已違反公務員服務法第1條規定，「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務。」第5條規定，「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。」第6條規定，「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人。」第16條第2項，「公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」因此依法移送懲戒法院審理。
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