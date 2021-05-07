選國民黨主席要備1320萬 張亞中：泱泱大黨格調在哪？

國民黨黨主席選舉起跑，有意參選的孫文學校校長張亞中上午再質疑1000萬元保證金新制是要排除特定人參選，否則為何不要求參選人寫切結書即可？對也考慮參選的前主席朱立倫昨稱「沒有人會在乎這個細節（參選費用）」，張也批可悲。

張亞中表示，黨主席選舉是國民黨大事，但在正式啟動前，黨中央將報名費從原來的200萬元，增加近7倍變為1320萬元，「比賽可以這樣玩」？如果只是因為窮，就可以這樣玩，一個泱泱大黨格調在哪？

張亞中說，國民黨總理孫中山創立的黃埔軍校，大門寫的是「升官發財請走別路，貪生怕死莫入此門」，曾幾何時，現在國民黨主席辦公室門前，似乎改寫著「理念抱負請走別路，財大氣粗得入此門」。

張亞中也質疑，此次參選黨主席新增繳交20萬元領表登記費，若確定登記參選，應含在300萬元作業費中扣抵。

對於朱立倫昨天受訪時，被問到是否覺得參選國民黨黨主席要備1320萬過高，回應「沒有人會在乎這個細節」，重點是承擔國民黨的決心。張亞中也批評「可悲」，揶揄「黨窮、天王富」就是現在國民黨財務寫照？