主席選舉千萬保證金制挨批 國民黨：只是一個書面保證

國民黨上午公告黨主席選舉起跑，有意參選的孫文學校校長張亞中再質疑1000萬元保證金是要排除特定人參選。黨秘書長李乾龍回應，國民黨開大門、走大路，不會有遭指控的類似想法，1000萬元保證金只是一個書面保證。

國民黨下屆主席選舉規劃7月24日投票，並於6月3、4日領表，6月7、8日登記，領表時需繳交領表登記費20萬元，登記時需繳交作業費300萬元與1000萬元保證金，保證金部分可以開立非銀行本票押付。

此外，未繳交去年度募款責任額的黨公職人員，不具備主席選舉候選人資格。

對於要求主席參選人預繳第一年黨公職分攤金1000萬元作為保證金挨批，組發會主委李哲華表示，過去也都有用切結書方式切結，但這次因應去年11月25日通過黨公職募款責任額，為確保制度能夠實施才新增規定。

李哲華說，主席選舉制度要求提出1000萬元保證金，不是要提出現金，只是書面承諾；新制不只針對主席選舉，包含黨代表、中央委員、中常委選舉都是一樣標準，未來黨員參選黨職或參與黨內初選爭取公職提名也都會用類似保證金制度。

李哲華指出，有意參選黨職的黨員不用擔心，不要以為要準備很多錢才能參選，作業費也是採使用者付費原則多退少補，與過去相同，包括前年黨內總統初選提名相關的作業也是一樣，有參與過的應該都很清楚。

李哲華說，黨歡迎所有黨員參與黨職選舉，但基層黨員最關心、需要的，是希望黨公職人員能不計較個人的利害，勇於承擔，無私無我為這個黨犧牲奉獻精神。