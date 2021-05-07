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藻礁公投有望8月登場 陳其邁：我會投「不同意」

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今在議會進行專案報告。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今在議會進行專案報告。記者蔡孟妤／攝影

行政院推三接外推方案，高雄市長陳其邁今表示，他贊成行政院提出的三接修正案，減少對環境、藻礁的衝擊，藻礁公投他會投下不同意票；他並強調，南電北送不公平，地方政府有義務讓各區電力穩定，不是都找南部要電，「我們會拒絕！」

高雄市議會今進行「高雄市環境污染防制作為」專案報告，包括郭建盟、黃捷、林于凱、李雅靜等不少議員均關心三接、藻礁公投和南電北送等議題。

陳其邁明確表態說，他贊成行政院提的三接修正案，因把過去對環境較大衝擊部分，如230公頃面積縮減為23公頃左右，減少對藻礁影響，接管也往外延455公尺，從電力需求和環境保護來看，比以前進步很多。對於藻礁公投，他會投下不同意票。

陳其邁說，他支持三接的理由是基於環境正義，高雄長期南電北送，環境負荷沉重，對高雄人不公平，去年高雄發電500億度，但只用了200多億度，其他都是南電北送，如中、北部不發電，要強化南電北送依賴程度，都由高雄發電不公平。

陳其邁強調區域原則，「你自己要用電自己發」，各區發電自己用，核二很快要除役，可能導致電力缺口，地方政府有義務讓各區電力維持穩定，「不是什麼事都找南部要電，這個我們會拒絕」。

林于凱表示，他支持用專業辯證、對話取代對撞，拒絕南電北送，但南氣北送如把天然氣送大潭燒是否可以考量？陳其邁說，萬一輸送管線斷掉就會缺氣，這不是單純北送問題，也是能源安全問題，區域發電要平衡，有狀況再互相支援即可。

藻礁 陳其邁 行政院

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