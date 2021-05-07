支持深化與我經貿交流 美南卡州議會通過友我抗中決議

我駐美國亞特蘭大辦事處今天表示，美國南卡羅萊納州州眾議會4日通過抗中友我決議，是南卡州議會今年通過的第3個友我決議案，除了重申我是美國長期堅定的安全伙伴，讚揚我維護民主、自由、法治、人權及自由貿易等價值，譴責中國侵犯我航空識別區，扼殺香港民主及侵害新疆人權，嚴重威脅區域安全及和平，並支持深化與我在教育及經貿交流。

辦事處表示，這項決議由南卡州新科眾議員梅伊（Robert May III）提案，獲代理議長波普（Tommy Pope）及多位委員會主席等38位議員共同連署，並順利表決通過。

辦事處表示，決議文內容提到，譴責中國持續侵犯台灣防空識別區及跨越台海中線，擴張其在東海及南海勢力，嚴重危及區域安全的穩定，並表示中國片面違背中英聯合聲明，透過「香港國家安全法」及修改選制扼殺香港民主，批評中國利用孔子學院影響美國學術自由，剽竊智慧財產權，造成不公平貿易，以及中國政府迫害媒體新聞自由等作為。

辦事處表示，決議案緣起為辦事處處長王翼龍與梅伊視訊時，談及近來中國對台灣及區域安全的嚴重威脅，梅伊認為應該對中國的行徑有所回應，所以主動提議發起這項決議案，以展現友我抗中的立場。