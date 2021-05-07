影／葉毓蘭：讓酒駕絕跡使媽媽安心 人人有快樂母親節

國民黨立法委員葉毓蘭今天上午在立法院國是論壇上發言並放上「酒駕零容忍 悲傷母親節」的手板，葉毓蘭表示在母親節前夕，日前在台中發生撞死70歲老婦的酒駕事故，死者為資深媒體人黃暐瀚母親，每當有重大酒駕殺人事件，修法提高刑責呼聲不斷，但防制酒駕依舊不彰。現行酒駕殺人的「公共危險罪」是在2年前修訂，與鄰近國家比較，刑責不能說不重，初犯最高可判10徒刑、累犯可判無期徒刑，但在實務上，法官根本無視社會的期待與修法的趨勢，對於酒駕仍然習於輕判。

葉毓蘭表示因為酒駕造成無數家庭破碎，對酒駕零容忍更是全民共識，但酒駕惡行依舊不斷發生，對於這些心存僥倖的惡徒，不少人呼籲用重典，甚至應該仿效中國，對於酒駕者一律先關15天；對於酒駕致死，在日本幾乎是終身吊照，在新加坡坐牢前要先接受6次鞭刑，絕對會把肇事者打到皮開肉綻。酒駕慣犯除了加重刑罰外，還要增加酒癮戒治的保安處分後再執行刑期，甚至要研究引進鞭刑，才能使酒駕絕跡，才能使所有媽媽安心，人人才有快樂的母親節。