影／核一核二除疫說明會 金山人：不能排核汙水、核廢料移走

原能會今天下午在新北市金山區美田市民活動中心，舉辦「核一、二廠除役管制地方說明會」，很多金山民眾參加，發言相當踴躍，要求必須如期除疫，不能再延，除疫後不能像日本一樣要把核汙水排出，影響海域；並且要求除疫後，不管乾式貯存還是濕式貯存的核廢料，一定要移走，不能就「賴」在金山萬里。

原能會表示，日前已在核電廠所在地的石門、萬里區舉辦核一、二廠除役管制地方說明會，今天在金山再開一場說明會，以在地居民為主，使除役安全管制作業更為周延。目前核一、核二都按期程在規畫執行中。

金山區長廖武輝說，除疫過程一定要安全優先，並且公開透明，上次核一發生挖破水管的事，地方完全不知情，被蒙在鼓裡，要求檢討。另外，除疫後核廢料一定要移走，不能就一直就「賴」在金山萬里。

「北海岸反核行動聯盟」執行長郭慶霖表示，反應爐裡面的爐心要真正退出，才是真除疫，鄉親都關心核廢料何去何從，還有除疫的安全要注意，不能再影響金山萬里的發展。

一名里長說，除役很好是救了台灣，但燃料棒拆除了，核廢料要如何處理，都汙染40年了，要如何處理要公開化，透明化，對台灣是好事，不要再延，再騙金山萬里老百姓。

李姓居民說，核廢料的問題，乾的、濕的金山的人都不知台電要如何處理，不要再有模糊空間，不要核廢料，核廢料何去何從，一定要處理解決，並提出時間表，為下一代負責任。還有其他人擔心，除疫後會不會像日本一樣會排核汙水？