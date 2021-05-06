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台北賓館本周末開放民眾參觀 千枝康乃馨要送女性來賓

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北賓館內一隅。記者徐偉真／攝影
台北賓館內一隅。記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，台北賓館將於5月8日及5月9日開放民眾參觀，9日適逢母親節，外交部在現場備有1千支康乃馨要送給女性來賓，外交部也提醒欲入館參觀的民眾遵守社交安全距離，若無法保持要配戴口罩。

外交部表示，開放時間訂為上午8點至下午4點，最遲進場時間為下午3點30分，康乃馨數量有限，送完為止，另外為防疫考量，入館參觀民眾遵守社交安全距離戶外1公尺、戶內1.5公尺，若無法保持安全距離者，需配戴口罩。

外交部表示，台北賓館於西元1901年落成，曾為日本總督寓所。二戰結束後由中華民國政府接收，短暫作為台灣省主席官邸，1950年正式命名為台北賓館，改為接待及款宴國賓的場所，1998年經內政部指定為國定古蹟

外交部表示，為了維護古蹟及參觀品質，外交部籲請民眾遵守「參觀台北賓館注意事項」，在不影響古蹟安全及參觀秩序的原則下，室內開放照相，但禁止使用閃光燈、腳架及觸摸文物，以共同維護及妥善保存國家級歷史古蹟。

外交部 國定古蹟 母親節

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