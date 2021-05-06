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藍營續凍外交預算迫謝長廷回台 綠委籲：勿政治化

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
藍委陳以信說明以凍結預算，要求謝長廷儘快回國備詢非常合理，但綠委希望政治不要介入防疫，謝不應如此倉促回國。（Photo from 陳以信臉書）
藍委陳以信說明以凍結預算，要求謝長廷儘快回國備詢非常合理，但綠委希望政治不要介入防疫，謝不應如此倉促回國。（Photo from 陳以信臉書）

「以凍結預算的方式，要求謝長廷回國說明，完全沒有任何問題！」藍委陳以信6日受訪時表示，這批預算主要是駐外使館的經費，原本就已經遭到凍結，現在國民黨團只是要繼續凍，凸顯外交部需要尊重國會，讓謝長廷儘快回國。不過綠委王定宇則希望藍營不要讓政治干涉防疫與外交。

盼外交部讓謝回國

陳以信說，這批駐外使館的預算在去年12月就已遭凍結，是國民黨提的14個凍結預算案的其中之一，至於其他預算項目，由於外交部後續有提出改善報告，因此就沒有繼續凍結。但這次駐日代表謝長廷對日本排放核廢水的表態，因此在5日國民黨「保留」解凍案，也就是繼續凍結相關預算。

他表示，這樣做完全是合情合理、符合法律的行為，也希望藉此提醒外交部要尊重國會的監督權，否則如果以現在日本+台灣的居家防疫管制，至少要花5個禮拜的時間下，謝長廷絕對無法在本會期內回國接受質詢，除非立法院有臨時會要召開，而且外交國防委員會還要排有議程，否則就必須等到下個會期。

「如果再加上召委選舉、排定委員會等議事流程，那就要一路拖到10月了。」陳以信說，年底就會展開另一輪預算審查，到時候所有預算案又要重新提，駐外使館就拿不到今年度的預算，這對外交部來說是非常有效的杯葛，也因為完全符合委員會運作模式，民進黨立委對預算凍結也沒有意見。

政治不能凌駕防疫

不過民進黨立委王定宇近日曾表示，國民黨團雖有權力要求謝長廷回台備詢，謝身為駐日代表也有義務列席，但現實狀況是日本疫情嚴重，官方已宣布再度進入緊急狀態，如果謝從日本回台，必須要居家檢疫。一來一回要隔離那麼久的時間，駐外代表是否適合長時間離開駐地，他認為值得討論。

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謝長廷 陳以信 王定宇

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