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選主席要繳千萬保證金？ 國民黨：因黨產會不當追殺

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨下屆黨主席選舉細則規定，有意參選者須繳1320萬元選舉保證金，主要是因黨產會不當追殺。圖為國民黨主席江啟臣。記者杜建重／攝影
國民黨下屆黨主席選舉細則規定，有意參選者須繳1320萬元選舉保證金，主要是因黨產會不當追殺。圖為國民黨主席江啟臣。記者杜建重／攝影

國民黨下屆黨主席選舉細則規定，有意參選者須繳20萬元領表登記費、300萬元選舉作業費與1000萬元選舉保證金，遭已表態參選的學者張亞中批評，參選新規定是「只認錢、不認人」。國民黨今解釋，主要是因黨產會不當追殺。

國民黨表示，在黨產會不當追殺下，國民黨財務困窘；依黨公職募款責任額規定，主席原本即需每年為黨募款1000萬元，因此才訂主席選舉1000萬元保證金（可開立本票）規定，若當選則抵任期第一年責任額，若無法當選就退回。

國民黨指出，保證金制度絕非要額外收取費用，而是希望有意參選黨主席的黨員同志能體諒黨當前財務困窘，在國民黨面臨財務困難時刻，為了落實募款責任額的收繳，彰顯黨主席候選人都願意承擔解決黨的財務困難。

國民黨表示，中常會通過的黨代表選舉辦法與作業細則也規定，除學生黨代表外，參選黨代表者也須繳交作業費2000元與1萬元保證金，此保證金在當選後也能抵任期第一年的募款責任額。

國民黨 募款

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