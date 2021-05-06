尋求朱江合參選黨主席？ 朱立倫：須考慮黨未來與團結

國民黨主席選舉明天正式公告起跑，考慮選的前主席朱立倫今鬆口表示，他擔任過黨主席與三屆副主席，以他過去的經歷，與長期對黨的熱愛與責任，他必須要考慮的是國民黨整體的未來與黨的團結，但「我不會去設定特定時間」。

朱立倫說，國民黨團結是最重要的基礎，同時也要考量怎樣讓黨在2022能更有戰力、領導力，更能凝聚社會各界所有力量爭取勝選。至於是否與爭取連任的主席江啟臣整合，朱說，大家在和就是一個分工，最近還會見面，大家再來討論。

朱立倫強調，他絕對沒有誰跟誰之戰、鬥、爭，只有全黨全面和，這就是他努力目標。

至於韓國瑜，朱立倫說，韓是他的好朋友與未來合作的力量，是國民黨重要的力量與資產，「也是我們和的一份子」，大家都要團結在一起，才能爭取2022年的勝選，2024年才能夠重返執政。

至於參選黨主席這次必須準備1320萬元，朱立倫表示，基於對國民黨的承擔決心，相信每一位都知道要付出更多努力，關鍵重點在於怎樣團結國民黨，怎樣匯集更多的力量，讓黨更有領導力、戰鬥力，贏得2022勝選，沒人關心這個細節。

朱立倫說，黨內每個人對黨就是一份責任、承擔、付出，且不單是主席，他當直轄市長時每年也都要200萬募款責任，這對每個政黨都是很正常的，不會在這細節上討論。