【重磅快評】蔡主席要排黑 蔡總統的黑國策顧問呢？

蔡總統最近很謙卑，學會「道歉」，文膽小編也不再用「霸氣」包裝她，改用「給我們意見」，「回應支持者」的柔軟字眼，她換上理性改革者的面具，唸稿「落實排黑」，然後呢？當蔡主席宣示要強化廉政會、AI掃黑，但人民正盯著總統府裡的黑道國策顧問，難道黨部要清白，總統府就可以黑白來？

蔡政府慣以「改革」作遮羞布，這次也不例外；總統台上高喊排黑掃毒，但單是「既有黨員查不查」就出現雙重標準。黨秘書長林錫耀避談是否處理法院認證的天道盟前會長黃承國，但市黨部主委吳怡農已搜出5個「趙介佑」待鍘，擺明捉幾個小弟給社會交待。難怪不必等總統在官邸召開清黨會議，外界早已論定蔡主席「棄趙保黃」。

這場綠黑共治的亂局，表面上是黑道干政，警紀敗壞，治安沈淪，但病灶在於綠營派系鎖定後蔡時代的政治版圖，近身肉搏。非英系舞劍掃黑，實則劍指逼宮。蔡英文面對治安與派系鬥爭兩條火線，整頓治安為虛，對派系政爭則嚴肅提醒「作事前先為黨想想」。她完全不面對8、9年來「愈來愈黑的蔡主席時代」禍起何處，只急著叫同志團結對外，別再互揭瘡疤，警告「如果黨被傷害，我們也都沒有了」。在勝選的偏執下，她心裡只有黨和選票。

蔡總統去年底重新權力布局，直攻黨機器，第一步就修改黨規打算讓入黨1年者參選黨職，壯大基層實力。不料派系爭議不止，於是改為增加例外放寬條款，先保送吳怡農接掌台北市黨部，接著英系以推動青年入黨之名，上月21日中常會通過「黨員入黨滿1年即具有黨職選舉權與被選舉權」。此舉形同吹響接班戰爭的號角，眼看英系已在南北拉人入黨，其他派系立馬反制，藉5月初松山之亂，將本被壓案的北投之亂踢爆，又同場加映英系立委王美惠在嘉義引黑入黨。

引爆黑道入黨的派系，是衝著明年5月黨內選舉而來，說得更直白些，是對著英系、對著緊握黨權主導交班的蔡英文而來。因此蔡主席可以道歉失職，承諾修黨規未來排黑，但不會「改變現況」。攸關英系招兵買馬的「吳怡農條款」，不在人頭黨員檢討範圍，操盤派系運作的黑道大哥也不在清除之列。

在排黑煙幕彈裡，真正有籌碼與英系對壘者僅新潮流，新系大老段宜康早已「以古諷今」，以昔日天道盟領袖羅福助涉入綠營人頭黨員一事，敲打英系，甚至以「薰蕕同器」提醒決策者香草難掩臭味。蕕，是一種臭草，小段所指為何，舉國皆知；而曾挺賴退黨的游盈隆開出第一槍，要蔡請辭黨主席。蔡英文面對逼宮，會有那魄力自斷臂膀示弱嗎？