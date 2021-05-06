誰是台中減煤王？ 前環保局長：不是盧秀燕

「誰是減煤王？」前環保局長洪正中以台灣環境公義協會理事長名義，6日與台中市議會民進黨團張耀中等召開記者會，堅持中火減煤的達標，是因林佳龍時代所制訂的管制生煤自治條例要求中火4年內減4成。若無此一法制的完成，「盧秀燕如何大幅減煤？」基於增氣減煤政策，洪等團體，決共同支持行政院三接外推政策。

自總統蔡英文日前在臉書發布，中火大幅減煤600萬噸是在她任內完成，國民黨中央與盧秀燕團隊爭相表示，正是盧強力要求才讓中火減煤大幅降低。不過洪正中說，早在林佳龍初上任台中市長時就有感於中火是台中最大空污來源，因此由他執行推動管制生煤條例的完成，並訂定中火應於4年減煤4成。

此一規定不但由台中市議會通過，中央也積極配合，不論在林佳龍任內或盧秀燕上台，中火皆配合此一規定逐年調降燃煤量。雖然在盧秀燕上台後一年，中火的減煤量也大幅降低，但那也是基於管制生煤自治條例的規定，洪正中說，如果沒有制訂此一法規，「盧秀燕如何能要求中火減煤？」

洪正中表示，林佳龍時期環保局不但要求中火具體減煤4成，並推出86項防治空污政策，使台中PM2.5逐年下降。盧秀燕依法執行，但中火自2016至2020確實達到減煤600萬噸，是因法規早就訂定了。

針對部分環保團體要求天然氣三接要撤離桃園藻礁，洪正中與水源地基金會董事長葉晉玉、錦平里社區發展協會理事長游金隆與中台灣教授協會理事蘇勲璧等人，都代表其團體出面支持行政院藻礁外推政策。他們指出，增氣減煤早在4年多前眾多環保團體提出強力反空污訴求時，就已漸形成增氣減煤的共識。

然而，如今珍愛藻礁環團堅持三接必須遷離，將嚴重影響未來的供電穩定。在非核、增氣減煤與保護藻礁的平衡下，行政院的政策是可以創造三贏的局面。基於增氣減煤以加速減少空污考量下，他們和民進黨團議員張耀中、周永鴻、李天生、黃守達等人，也呼籲盧市府儘快讓中火燃氣機組儘速動工。

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