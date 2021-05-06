年加碼百億元釋育兒利多 擴大產檢補助7月1日上路

為因應台灣少子女化問題持續惡化，行政院長蘇貞昌今於行政院會聽取衛福部報告「少子女化對策－建構安心懷孕友善生養環境」，預計將投入近百億元，釋出包括提高產檢次數、項目補助、擴大不孕症試管嬰兒補助，以及育嬰留職停薪，及相關津貼加碼等利多。行政院發言人羅秉成表示，無須修法部分，將於7月1日實施上路。

行政院今舉行政院會，羅秉成於會後轉述，蘇貞昌在會中裁示，除了母親節將近，對天下母親表達感謝，也表示，政府對想成為母親的民眾，要拿出態度和辦法，將釋出三大育兒利多政策，投入近百億元的經費。

羅秉成並表示，蔡總統就任以來，就育兒相關經費，已從就任第一年的150億元，提高到今年的550億元，而明年預定編列750億元，再加上今天的政策加碼，將提高到850億元，到了後年更將接近千億元，政府要用千億元的預算來幫助有意願的民眾懷孕。

羅秉成指出，三大政策包括，「助圓夢」、「安心生」，和「國家跟你一起養小孩」，內容涵蓋擴大不孕症試管嬰兒補助，除針對中低收入戶之外，非中低收入戶首次申請，每次補助上限10萬元，再次申請上限6萬元；提高產檢補助次數（共14次）、擬增加妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗，並增加2次一般超音波（共3次）；雙親可以同時申請育嬰留停、有薪產檢假由5日增加為7日，並提高育嬰留職停薪津貼薪資替代率，總薪資替代率提高至8成。

羅秉成表示，經費補助的部分不涉及修法，初步規劃為不孕症試管嬰兒的部分約32億元、擴大產檢次數和項目約12.5億元、增加2天產檢假薪資補助約2.4億元、勞工育嬰留職停薪津貼加碼約42億元、軍公教育嬰留職停薪津貼加碼約2億元，共約91億元，將於7月1日上路。

針對仍須修法的部分，勞動部次長王尚志表示，在產檢假的部分，現行規定是5天，現在要改為7天，必須修性平法，而在育嬰留職停薪的部分，放寬雙親可同時申請，必須修正就業保險法。