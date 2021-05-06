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反萊豬公投案查對明揭牌　國民黨：民進黨不要再出奧步

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖國民黨遞交反萊豬與公投綁大選兩案連署書。聯合報系資料照片
圖國民黨遞交反萊豬與公投綁大選兩案連署書。聯合報系資料照片

國民黨所提的反萊豬兩公投案，中選會最遲明天要公布連署書查對結果，宣布成案與否。國民黨團書記長鄭麗文今呼籲，即便828四公投案的虎頭鍘都已經打開在等行政院長蘇貞昌，還是希望民進黨不要再出奇怪奧步，企圖閹割、沒收公投。

鄭麗文也提到，數位時代來臨，政府應讓公投電子連署上線，這樣也可避免資料比對時的人力成本與資源耗費。

鄭麗文表示，明天中選會要公布國民黨所提反萊豬兩公投審查結果，沒奇怪發展應會通過；台灣民眾智慧與受教育程度都很高，政院什麼中油天然氣第三接收站外推解決對大潭藻礁衝擊說法沒辦法矇騙公民，4大公投案已架在蘇貞昌脖子。

國民黨團總召費鴻泰也提醒，民進黨莫忘當初綠營前被推動公投的初衷，對明天將公布的國民黨反萊豬兩公投案聯署書查對結果，不要再出奧步干預。

國民黨立委林為洲表示，民主要耐煩，否則就推獨裁制就好，總統要怎樣就怎樣；要讓人民能以公投行使直接民權，就是要避免政府當選執政4年內亂搞或不作為，中間能有救濟，可透過公投複決不當的政策或法律，不用枯等4年換人。

公投 國民黨 鄭麗文

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