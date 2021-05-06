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綠委要修嚴公投法　國民黨團：明天可能就不讓人民投票

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰、立委林為洲召開記者會，批民進黨立委提案公投超過3萬件退件就可以讓公投案胎死腹中，這根本是「公投殺手」。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰、立委林為洲召開記者會，批民進黨立委提案公投超過3萬件退件就可以讓公投案胎死腹中，這根本是「公投殺手」。記者許正宏／攝影

民進黨立委蘇巧慧等人提案修公投法，增訂連署人名冊應親自簽名、附身分證影本規定，挨批把公投關回鳥籠。國民黨團總召費鴻泰今表示，他得到消息，相關修法是行政院直接把修法意見交民進黨立委發動，政院應出面說明。

國民黨團書記長陳玉珍批評，民進黨知道反彈民意高漲，就修改遊戲規則讓擬連案都不能成，實質閹割公投；今天民進黨可以關電視台，公投法可以這樣修，明天可能就不讓人民投票，執政黨立委應該懸崖勒馬。

費鴻泰質疑，執政的民進黨若能好好施政得民心，不要發生黑道治國、駐日代表謝長廷賣國等爭議，人民會唾棄？害怕什麼公投？民進黨立委同樣也是人民選出來，怎麼甘做行政院打手，破壞大家認同的直接民主？

國民黨團書記長鄭麗文也說，此次爭議公投法修正草案由蘇巧慧提案，代表的就是行政院長蘇貞昌。費鴻泰提醒，蘇巧慧在家當孝女就好，不應配合父親政治上操作，當行政院打手；也提案修公投法的民進黨立委李昆澤也不要淪政院魁儡。

國民黨立委林為洲表示，蘇巧慧等人所提的公投法修正草案雖然已經完成院會一讀付委，但還在復議期，既然提案已經造成輿論譁然，年輕人覺得反民主而行，若仍有追求民主的理念，呼籲「自己復議撤案比較不會漏氣」。

鄭麗文表示，公投行政程序應盡量簡化，不要刁難公民，但蘇巧慧等立委所提公投法修正草案卻要求連署人要附身分證影本，明顯違反對個資保護，意在恐嚇老百姓，阻擾公投提案成案。

此外，蘇巧慧等人的公投法修正草案還主張，公投「提案」階段，只要戶政機關刪除人數超過提案人十分之一者，就可駁回提案；成案「連署」階段，只要戶政機關刪除人數逾3萬人或連署人數十分之一以上，公投案就不成立。

鄭麗文質疑，這個戶政機關可少數否決公投的門檻，數字是怎麼訂出來的？目前公投規定已多如牛毛，如果綠委此次的公投法修法通過，反公投勢力就可透過少數人惡意連署，以低階行政程序否決整個公投提案，非常不符合比例原則。

鄭麗文說，台灣過去有10個公投案成案，但其中有8個公投案連署階段連署書不合格率都超過10%，甚至有的公投案不合格率高達近四成，按照蘇巧慧等人修法提案，這些公投案都不會成立，以後公投案要成立比登天還難。

鄭麗文批評，蘇巧慧等立委所提公投法修正草案，是允許行政機關以低階技術沒收全民公投權力，閹割公投制度，破壞直接民主精神與制度，宵小偷雞摸狗的行為證明民進黨害怕公投、民意、直接民主，是民主退步黨。

陳玉珍也說，照蘇巧慧等立委修法主張，有心人只要刻意造假偷襲，連署點也沒有能力辨識連署書真偽，最後就能少數否決公投提案，828的四公投案也難成案。

公投 蘇巧慧 民進黨

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藍批修公投法是「民主凶手」 蘇巧慧：故意造謠

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