影／批蘇巧慧提案扼殺公投 藍委酸：在家當孝女就好

民進黨立委蘇巧慧等人日前提案修正「公投法」，要求連署人名冊應親自簽名蓋章，及附上身分證影本，國民黨立院黨團今（6日）開記者會，書記長鄭麗文痛斥，虎頭鍘正等著行政院長蘇貞昌，所以民進黨直接提案扼殺公投，可恥；總召費鴻泰批評，蘇巧慧在家當孝女就好，不要跑來當行政院打手；首席副書記長陳玉珍預告，未來被剝奪投票權不是不可能。

鄭麗文說，8月28日將投票的公投四大案，虎頭鍘已經打開等著蘇貞昌，所以民進黨一不做二不休，提案沒收、扼殺、閹割公投，領銜提案的蘇巧慧等人提出這種令人瞠目結舌的修正案，一旦通過，未來公投比登天還難，痛斥公投連署要檢附身分證影本，明顯是在恐嚇老百姓，違反《個資法》。

費鴻泰表示，蘇巧慧不要配合父親政治操作，當行政院的打手，破壞大家認同的公投、直接民主，提另一案的民進黨立委李昆澤更不要當行政院的傀儡。

陳玉珍說，民進黨知道民意高漲、無法阻擋，就直接修改遊戲規則，民進黨今天可以修改公投規則，哪天就會讓大家不能投票。