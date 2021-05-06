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角逐下屆桃園市長 黃適卓率先掛全國首面挺三接看板

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長參選人、前立委黃適卓近日率先掛出全台灣第一面力挺三接的看板。記者朱冠諭／攝影
桃園市長參選人、前立委黃適卓近日率先掛出全台灣第一面力挺三接的看板。記者朱冠諭／攝影

桃園市長參選人、前立委黃適卓近日率先掛出全台灣第一面力挺三接的看板，他表示，三接與藻礁共存共榮是他一直倡議的政策方向，他樂見政院、環團與地方攜手並進，台灣經濟發展，能夠穩定供電的三接是國家必須的重大建設，只要三接施工避開生態熱點，就是全民樂見的政策方向。

黃適卓說，他承諾未來當選桃園市長必定嚴格監督第三天然氣接收站施工，讓藻礁生態受到的衝擊減至最低，並採納專業生態學者意見，讓市府嚴格監督中油施工，更呼籲中油設立保育基金，讓經濟果實可以回饋到生態保育。

黃適卓也說，桃園市長鄭文燦任內已列保育預算、專責人力編制，未來新任市長能應持續長期編列保育預算、專責人力，讓台灣早日實現非核減煤穩定供電的目標，同時兼顧海岸保育。

對於三接選址周邊的觀新、大潭藻礁生態系保育與復育問題，黃適卓表示，過去因為對台灣海岸的調查研究不夠詳盡，所以曾發生過刮到藻礁的憾事，如今全民已有共識，在非核減煤的道路上，海岸生態絕不能被犧牲。

大潭藻礁 中油

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