連勝文關懷台東偏鄉籃球 主席之爭他沒太多意見

台東縣國中小學籃球近年來成績進步，國民黨智庫副董事長連勝文今天來到台東，分別前往豐田及大武國中，為學校籃球隊加油打氣，同時還下場3對3切磋球技。對於黨主席之爭，他說，只要維持公平、公正、公開程序，他沒有太多意見。

連勝文說，針對黨主席競爭，他認為只要不是刻意的增加競選障礙的話，他是沒有太大意見，他也希望黨中央出發點，不是為了要增加競選者的障礙，只要維持公平、公正、公開程序，原則上沒有太多意見；至於他是否有表態對象，他說目前朝穩定方向前進。

由財團法人青年發展基金會辦理的「文化走社區-青年公益活動」今天來到台東舉行推廣基層籃球運動，扶助偏鄉青年體育活動，並邀請連勝文出席為豐田國中和大武國中籃球隊加油打氣，並贈送球隊籃球及致贈獎勵金，期望小球員們堅持築夢。