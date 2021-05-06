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連勝文關懷台東偏鄉籃球 主席之爭他沒太多意見

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣國中小學籃球近年來成績進步，國民黨智庫副董事長連勝文今天來到台東，分別前往豐田及大武國中，為學校籃球隊加油打氣。記者尤聰光／攝影
台東縣國中小學籃球近年來成績進步，國民黨智庫副董事長連勝文今天來到台東，分別前往豐田及大武國中，為學校籃球隊加油打氣。記者尤聰光／攝影

台東縣國中小學籃球近年來成績進步，國民黨智庫副董事長連勝文今天來到台東，分別前往豐田及大武國中，為學校籃球隊加油打氣，同時還下場3對3切磋球技。對於黨主席之爭，他說，只要維持公平、公正、公開程序，他沒有太多意見。

連勝文說，針對黨主席競爭，他認為只要不是刻意的增加競選障礙的話，他是沒有太大意見，他也希望黨中央出發點，不是為了要增加競選者的障礙，只要維持公平、公正、公開程序，原則上沒有太多意見；至於他是否有表態對象，他說目前朝穩定方向前進。

由財團法人青年發展基金會辦理的「文化走社區-青年公益活動」今天來到台東舉行推廣基層籃球運動，扶助偏鄉青年體育活動，並邀請連勝文出席為豐田國中和大武國中籃球隊加油打氣，並贈送球隊籃球及致贈獎勵金，期望小球員們堅持築夢。

喜愛籃球運動的連勝文對小球員們說，球是圓的，沒有到最後一刻千萬不要放棄，他曾看一場NBA總冠軍賽，7戰4勝制的賽事，原本勇士隊3比1領先騎士隊，但騎士隊展現不服輸的韌性，最後逆轉奪得總冠軍，希望球員們也秉持這樣的精神，突破自我，朝夢想前進。

連勝文下場和豐田國中男籃校隊3對3切磋球技。記者尤聰光／攝影
連勝文下場和豐田國中男籃校隊3對3切磋球技。記者尤聰光／攝影

連勝文 青年 台東

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