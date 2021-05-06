藍批修公投法是「民主凶手」 蘇巧慧：故意造謠

民進黨立委 蘇巧慧 等人日前提案修正「 公投 法」，要求連署人名冊應親自簽名蓋章，及附上身分證影本， 國民黨 立院黨團今開記者會痛批是「抹殺民主的凶手」，蘇巧慧表示，國民黨立委不認真，當了這麼多屆委員，還不知道一個法律提案要全部一起看，「國民黨是故意造謠、斷章取義」。

書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍等人出席，批民進黨立委是「公投殺手」、這法案根本讓民主大開倒車，提案立委是侵犯人權抹殺民主的兇手。

蘇巧慧說，國民黨團用了一個超過30分鐘的記者會，在討論她的修正提案，但從提案說明到每一個法條是環環相扣，要全部法案一起看，才知道法案的全貌，如果當這麼多屆還不知道，就是不認真。

「國民黨故意造謠、斷章取義」，蘇巧慧說，明明就知道提案意思不是打壓公投，是防杜過去的幽靈人口、連署人提案人造假的問題，剛好打到國民黨的痛處，所以用斷章取義的方式回應。

蘇巧慧說，國民黨在過去，從來沒有支持過「公投法」，但是當這部法律通過之後，利用公民投票來擾亂社會造假的，其實就是國民黨，歷年這麼多次的公民投票提案，造假率超高的，都是國民黨的提案，這裡面有死人連署、有資料不實，這樣的狀況非常的多。

蘇巧慧說，所以特別按照「總統副總統選舉罷免法」當中，一樣的規定，只是在現行的連署人填寫基本資料外，要求附上身分證影本，高雄市前市長韓國瑜被罷免的事件當中，高雄市民因為做了嚴謹的查核，所以不合格率只有7%。

蘇巧慧說，她提出來的解方分成兩個層次，第一個層次是，提案人和連署人除了現行的填寫基本資料外，要附上身分證影本可供查核，這是第一階段解方。另外增訂「戶政機關刪除人數超過3萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」條文，蘇巧慧說，以2020年總統大選選民數為例，只要1931人就可提案，連署人大約也只要30萬人，十分之一就是3萬人，如果附上身分證影本之後，還會有3萬份假資料，「各位覺得這一個公投案，難道沒有問題嗎？這是我的提案主旨，為了解決造假的問題。」