G7外長會議首度納入重視台海和平 外交部表達高度歡迎

外交部今天表示，七大工業國集團（G7）外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢，以及傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。這是G7外長會議公報首度列入台灣，外交部對聲明內容表示高度歡迎，並誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持與肯定。

外交部表示，台灣在全球對抗新冠肺炎疫情及區域穩定與繁榮上持續扮演關鍵角色，並與G7成員國共享自由、民主、人權及法治等基本價值。我國政府樂見G7外長支持台灣有意義參與世界衛生組織並關切區域安全現況，也將持續與G7成員國深化合作，共同維護全球健康福祉，以及印太區域的和平穩定與繁榮。

外交部表示，G7外長會議公報特別指出，為強化全球合作，確保國際組織的包容性極為重要；G7外長支持台灣有意義參與世界衛生組織相關機制及世界衛生大會，國際社會應自所有夥伴的經驗受益，包括台灣在抗疫上的卓越貢獻。另外，G7外長也嚴重關切東海、南海暨周邊地區情勢，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，並重申強烈反對任何可能升高緊張情勢、傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動；G7外長也嚴重關切有關區域內軍事化、威迫與恫嚇的行為。

外交部表示，這是G7外長會議首度以集體聲明的方式，明確肯定台灣的防疫成就並支持我方參與國際組織，特別是在WHA即將召開前，G7外長同聲支持台灣參與意義格外重大。在台海和平方面，這也是繼4月16日美國、日本領袖聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性後，再次由G7外長集體表達對台海和平穩定的重視，且強調對相關威迫與恫嚇行動表示嚴重關切。G7外長會議結論顯示，近年來中國軍機軍艦擾台行為及中方各種對台灣的政軍威迫行徑，已受到國際社會理念相近國家的共同關切。

外交部表示，英國是今年G7會議主席國，並於5月3日至5日在倫敦以地主國身分舉行外長會議，這是加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國及英國7個成員國外長及歐盟外交暨安全政策高級代表兩年內首度齊聚召開實體會議，澳洲、印度、韓國、南非的外長，以及東協外長會議主席國汶萊第二外長，也以賓客身分應邀出席。