功能重疊！ 國科會將回鍋 立委籲廢除行政院科會辦

科技部擬改制為國家科學與技術委員會，立法院司法與教文委員會今天聯席審查科技部組織法。多名立委表示，科技部組改回國科會後，功能和行政院科技會報辦公室重疊，有疊床架屋的問題；立委吳思瑤呼籲廢除科會辦功能來解決。科技部長吳政忠表示，組改為國科會後，科技會報負責上位協調，國科會還要負責執行。

吳政忠說，國科會2014年改制科技部，如今組改為國科會有其必要，組改後有更多跨部會協調功能。他也說，行政院科技會報也設有辦公室，它的前身是行政院科技顧問組，主因是當時行政院長李國鼎需要幕僚，因而成立。科技部組改為國科會後，科技會報負責上位協調，國科會還要負責執行。

立委林奕華引述行政院科技會報和國科會組織法，指出科技部變成國科會後「還是有個上面組織比你還大，且功能一模一樣。」過去有不少委員會，因上面設了行政院會報，最後不見了，恐影響國科會的存亡。

立委吳思瑤說，行政院科會辦主導政策審，有權無責；科技部主導技術審，是有責無權。科技部組改後，她建議讓科會辦功能弱化，甚至功臣身退。吳政忠則說，希望兩者有更好的分工。

行政院院會今年3月底通過組織改造法案等草案，其中科技部將調整為「國家科學及技術委員會」，成國內最短命部會。吳政忠表示，組改後以行政院政務委員兼任主任委員，由相關部會首長兼任「委員會」委員，將科技政策推動提高至國家高度，協調相關部會，包括即將成立的數位發展部，推動科學及技術業務。

至於改制後的機關任務，吳政忠表示，國科會除肩負科技部原有的「擘畫科技政策」、「支援基礎研究」、「推動創新創業」及「完善科學園區」四大任務外，將掌理國家科學發展、技術研究與應用政策的綜合規畫、協調、審議及資源分配等，以充分達成統合效能。

科技部表示，原本科技部轄下的三個科學園區管理局，以及三個法人（國家實驗研究院、國家同步輻射研究中心、國家災害防救科技中心）未來仍為「國家科學及技術委員會」附屬機關。