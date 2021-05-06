柯批中央都沒通知確診 侯友宜：應即時通報、並肩作戰

機師染疫延燒到北市國宅，市長柯文哲批評中央都沒通知，新北市長侯友宜強調，中央掌握確診個案後，應馬上跟地方通報，才能同步面對防疫工作，現在大家的敵人只有COVID-19疫情，大家應該要團結包容、共同作戰。

侯友宜今日檢視土城的長照機構時說，中央在完成整個疫調後，若有確診個案、居家隔離及居家檢疫者，應在第一時間快速和地方反應，而後面開始就是地方要負起責任，他同時希望，地方有聲音反應時，中央也要多重視，如此並肩作戰才能將防疫做到位。

侯友宜指出，中央公布確診者資訊的時間，大部分都是在指揮中心的記者會上，他期待中央在時間掌握上能精準，才能讓地方在第一時間掌握，這樣中央及地方就能同步面對防疫。

侯友宜表示，過程中碰到資訊落差或步調不同時，大家要互相體諒，地方有聲音，希望中央能聽進去；中央有困難，地方要能夠多包容，畢竟打仗首重團結，大家共同面對的敵人就是COVID-19疫情，當務之急就是把疫情控制下來。