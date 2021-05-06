快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯批中央都沒通知確診 侯友宜：應即時通報、並肩作戰

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日到土城的長照機構檢視防疫作為，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日到土城的長照機構檢視防疫作為，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

機師染疫延燒到北市國宅，市長柯文哲批評中央都沒通知，新北市長侯友宜強調，中央掌握確診個案後，應馬上跟地方通報，才能同步面對防疫工作，現在大家的敵人只有COVID-19疫情，大家應該要團結包容、共同作戰。

侯友宜今日檢視土城的長照機構時說，中央在完成整個疫調後，若有確診個案、居家隔離及居家檢疫者，應在第一時間快速和地方反應，而後面開始就是地方要負起責任，他同時希望，地方有聲音反應時，中央也要多重視，如此並肩作戰才能將防疫做到位。

侯友宜指出，中央公布確診者資訊的時間，大部分都是在指揮中心的記者會上，他期待中央在時間掌握上能精準，才能讓地方在第一時間掌握，這樣中央及地方就能同步面對防疫。

侯友宜表示，過程中碰到資訊落差或步調不同時，大家要互相體諒，地方有聲音，希望中央能聽進去；中央有困難，地方要能夠多包容，畢竟打仗首重團結，大家共同面對的敵人就是COVID-19疫情，當務之急就是把疫情控制下來。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

柯文哲轟中央資訊不透明 侯友宜：病毒強 政策應更彈性

視察複合式大樓 侯友宜：防疫和公安都要落實

影／侯友宜耳提面命新北市警局：別讓黑幫破壞治安環境

明志科大校園就博會今登場 侯友宜分享曾到工地打工

相關新聞

修預算法初審通過…政府網宣應標示 防養網軍

立法院財委會昨天初審通過預算法修正草案，政府不可偷偷養網軍、帶風向，草案明定政府及所屬各機關編列預算於平面、廣播、網路社...

台鐵公司化草案出爐 工會全面備戰

太魯閣事故釀重大死傷後，台鐵組改箭在弦上，交通部長王國材喊出三年內國營公司化，前天已將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案...

華航清零計畫已有54名造冊 陳時中否認「做半套說」

因應諾富特群聚感染風暴，中央流行疫情指揮中心宣布華航「清零計畫」細節，除了延長為五天居家檢疫加九天加強版自主健康管理，採...

反萊豬兩公投過關　國民黨：蘇巧慧應對提修公投法道歉

中選會今擬公告國民黨所提的反萊豬、公投綁大選兩公投案成案連署書均跨越成案門檻，立院國民黨團下午發新聞稿表示，行政院長蘇貞...

肯定三接外推化解藻礁爭議？費鴻泰：朱立倫絕不支持

政院以三接外推案要為藻礁公投拆彈，引發環團質疑。國民黨前主席朱立倫昨稱，「感謝所有關心這個議題的民眾大家共同努力有這比較...

傳韓國瑜不選黨主席？ 連勝文：不知情、尊重

中國國民黨主席選舉將於7月24日投票，外傳高雄市前市長韓國瑜不參與選舉，不過韓的前幕僚王淺秋今表明韓國瑜今日不會有任何宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。