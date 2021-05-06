學者批他當總統面撒謊 花敬群：我對得起國家

政大教授徐世榮指蔡英文總統是任內土地徵收最多的總統，遭內政部次長花敬群駁斥，徐世榮回批「政務官在總統面前撒謊」。花敬群今在立法院受訪表示，他對得起自己，也對得起國家，努力把該做的事情做好。

徐世榮在臉書指，蔡英文4月22日接見環團代表時，他當面稱蔡是解嚴後土地徵收最多的總統，事後花敬群卻大動作指責他誇張、不實指控，還稱2019年一般徵收面積是史上最低的31.22公頃。徐批評，政務官在總統面前撒謊，若不是沒把總統看在眼裡，就是蔡總統授權攻擊謾罵。

花敬群今天列席內政委員會時受訪表示，他擔任內政部政務次長近5年時間，兢兢業業、任勞任怨，從推動社宅興建、包租代管或危老重建、都更等業務，還有檢討土地徵收條例、實價登錄2.0、紅單納管，都顯示政府務實面對問題，他不希望用過度高調、產生社會對立的方式制度改革。

花敬群指出，「土地徵收條例」2000年實施以來，至2011年平均一年徵收900多公頃，2012年到2014年約300多公頃。蔡總統上任後，前2年都是在100到200公頃，一般徵收面積低於過去，而非徐所稱「蔡任內徵收面積史上最高」。

花敬群說，他了解徐世榮講的是區段徵收，不是一般徵收。區段徵收終究本質上是與民眾、地主共同開發的精神，九成五以上地主樂見區段徵收的合作開發機會，他認為不應把區段徵收視為100%強迫民眾參與徵收。

花敬群說，早期新訂都市計畫，運氣好被定為商業區、住宅區，運氣不好就成公園、道路，相鄰的地主所得到的補償回報天差地遠；透過區段徵收制度，大家集體參加新定都市計畫的區段徵收，集體承擔公共設施的責任，享受整體開發帶來的好處。

花敬群說，區段徵收在過去執行過程中確實有瑕疵，類似苗栗大埔案「推倒」農田，拆除不必要的房子等，政府都要深切檢討，確實也看到較小的地主可能有某種形式迫遷的問題，這也是現階段內政部檢討「土徵條例」要積極強化的，而不是全面否決。